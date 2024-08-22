中國間諜逃亡成功！菲律賓總統氣炸　揚言有人「要付出性命」

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▲女市長的指紋竟然與檔案裡2006年3月28日的外國人指紋卡上的疑似中國女間諜郭華萍相符。（圖／翻攝自ANC 24/7）

菲律賓丹轆省斑斑市長（Bamban, Tarlac）愛麗絲．郭（Alice Guo）近期被踢爆指紋與近20年前被舉報是中國間諜的女嫌犯郭華萍指紋吻合，19日傳出案發後失蹤數個月的她已輾轉逃往印尼，此消息讓菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）十分憤怒，因為郭華萍是非法出境，必有幫手協助她偷渡，小馬可仕21日揚言要徹查，「有人將受罰」。根據《BBC》，郭華萍被控允許人口走私集團和詐騙中心偽裝成線上賭場，在她擔任市長的班班市運作，甚至她擁有詐騙園區一半以上的土地。另外有議員查出郭華萍根本不是菲律賓人，而是中國安插的間諜，認為間諜還當上市長，十分荒謬。郭華萍從7月開始便人間蒸發，菲律賓當局多次傳喚她出面說明，警方前往她的住處也不見蹤影。《路透社》8月20日的報導，菲律賓總統反組織犯罪委員會（PAOCC）發言人表示，根據各國的移民紀錄資訊，愛麗絲．郭7月18日從印尼抵達馬來西亞，同月21日抵達新加坡，8月18日自星國乘渡輪前往印尼巴淡島（Batam）。目前不清楚郭華萍何時出境，但委任律師堅稱她仍在國內。菲國移民局稱她「非法」離境，而且躲過邊境檢查，該局是經由情報來源得知她出國。馬可仕總統表示，郭華萍離境「戳穿了破壞我國司法系統的貪腐，並且侵蝕了人民的信任」。他說，將「揭發辜負人民信任、幫助她逃亡的罪魁禍首並嚴懲」，也下令註銷她的菲國護照。踢爆郭華萍身份的參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）指出，愛麗絲．郭溜過移民檢查令人難以接受，「這個假菲律賓人真有膽，用菲律賓護照逃了」，民間則因此案件產生輿論。