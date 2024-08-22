巷仔內／柯文哲齊家治國都不行　陳佩琪「花式自爆」成政治災難

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「不是一家人，不進一家門」，民眾黨主席柯文哲、陳佩琪夫婦，在政治獻金亂帳案、豪宅賞屋事件的反應都是讓人瞠目結舌。陳佩琪在自爆開人頭公司之後，最新力作是今早對自己去看了1.2億豪宅的離奇辯詞，陳佩琪種種表現已經讓民眾黨陷入政治災難，竟還渾然不覺。今天陳佩琪洋洋灑灑寫了近千字的文章，最有用處的就是搬出柯爸、柯媽年邁體衰，想幫兒子的舊公寓換電梯房，於情於理社會大眾都可以接受。但她為自己看了1.2億豪宅卻辯稱「有時天黑，看不清也不記得建案名稱」、有在黨部沿線看辦公室等等說法，對照她前天受訪親口稱「是有去立法院那邊逛過街，但是我沒有去看過什麼房子。」一下逛街沒看房子、一下有看辦公室、一下又看過1.2億豪宅，僅僅3天不到，各種顛三倒四的說法，就讓外界看得眼花撩亂。沉默是金，但陳佩琪僅僅維持了1天。只要看到社會輿論、網友毫不留情的炎上，她就會忍不住跳出來發文章。從她文章的敘事紊亂程度，除了能看出她的慌亂，還能看出民眾黨危機處理能力糟糕，更嚴重的是，社會藉此，已經對黨主席柯文哲的齊家能力和治國能力打上大大的問號。民眾黨立委黃國昌現在是黨內最「安全」的人物，他能明哲保身，除了因為入黨後就刻意遠離黨務以外，在政治獻金亂帳案爆發後，他的臉書從未留下隻字片語對案子的個人評論。因為作為政治網紅的黃國昌非常清楚「文字」的威力，「文字」要用來搜尋對照前後說法太容易了，重點是，你還不能辯稱自己是「口誤」，建議陳佩琪參考看看。