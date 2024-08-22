Aaron Judge單場雙響砲！連2戰攜手Soto開轟　洋基8：1輕取守護者

MLB美國職棒紐約洋基今（22）日續在主場迎戰克里夫蘭守護者隊，條紋軍團當家重砲「法官」Aaron Judge本場比賽再度開轟，而且還上演單場雙響砲，本季第46、47轟同場出爐；至於左打重砲Juan Soto則在首局也開砲，2人連2場都有全壘打表現，洋基終場就以8：1輕取守護者，順利收下2連勝。
Soto首局就率先開炮 個人本季第36轟出爐
此戰洋基推派明星左投Nestor Cortes掛帥先發，至於守護者則推出24歲左投Joey Cantillo迎戰。洋基在首局就發動攻勢，開路先鋒Gleyber Torres率先敲出安打站上壘包，隨後輪到Juan Soto打擊，他則是一棒將球扛出中外野大牆，本季第36轟出爐，36轟也是Soto個人生涯最多轟的賽季，後續有望持續堆高。
Judge此戰再度發威 上演單場雙響炮
比賽來到3局下半，剛剛開轟的Juan Soto獲得保送上壘，隨後輪到「法官」Judge發威，他則是鎖定一顆失投到紅中的77英里滑球，敲出右外野方向全壘打，這是Judge本季第46轟，幫助洋基比賽前半段就早早取得4：0領先。
比賽來到7局下半，已經以7：0大幅領先的洋基，Aaron Judge這回面對到對方的中繼投手Eli Morgan，法官則是在滿球數的情況下，鎖定94英里的四縫線速球，再將小白球扛出右外野大牆，個人本季第46、47轟同場出爐， 這同時也是Judge與Soto連續2天都有全壘打的好表現，洋基終場則以8：1再度擊敗守護者隊，也要回美東龍頭位置。
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此戰洋基推派明星左投Nestor Cortes掛帥先發，至於守護者則推出24歲左投Joey Cantillo迎戰。洋基在首局就發動攻勢，開路先鋒Gleyber Torres率先敲出安打站上壘包，隨後輪到Juan Soto打擊，他則是一棒將球扛出中外野大牆，本季第36轟出爐，36轟也是Soto個人生涯最多轟的賽季，後續有望持續堆高。
Judge此戰再度發威 上演單場雙響炮
比賽來到3局下半，剛剛開轟的Juan Soto獲得保送上壘，隨後輪到「法官」Judge發威，他則是鎖定一顆失投到紅中的77英里滑球，敲出右外野方向全壘打，這是Judge本季第46轟，幫助洋基比賽前半段就早早取得4：0領先。
比賽來到7局下半，已經以7：0大幅領先的洋基，Aaron Judge這回面對到對方的中繼投手Eli Morgan，法官則是在滿球數的情況下，鎖定94英里的四縫線速球，再將小白球扛出右外野大牆，個人本季第46、47轟同場出爐， 這同時也是Judge與Soto連續2天都有全壘打的好表現，洋基終場則以8：1再度擊敗守護者隊，也要回美東龍頭位置。