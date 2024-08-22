Aaron Judge單場雙響砲！連2戰攜手Soto開轟　洋基8：1輕取守護者

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MLB美國職棒紐約洋基今（22）日續在主場迎戰克里夫蘭守護者隊，此戰洋基推派明星左投Nestor Cortes掛帥先發，至於守護者則推出24歲左投Joey Cantillo迎戰。洋基在首局就發動攻勢，開路先鋒Gleyber Torres率先敲出安打站上壘包，比賽來到3局下半，剛剛開轟的Juan Soto獲得保送上壘，比賽來到7局下半，已經以7：0大幅領先的洋基，Aaron Judge這回面對到對方的中繼投手Eli Morgan，法官則是在滿球數的情況下，鎖定94英里的四縫線速球，再將小白球扛出右外野大牆，