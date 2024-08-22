賴清德殺完柯文哲輪到藍營了？郭正亮示警：百分之百殺「這都」

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TVBS最新民調顯示，在藍綠白三方競選的情況下，若國民黨推派台北市副市長李四川參選新北市長，支持度為40％最高。對此，前立委郭正亮認為，身兼民進黨主席的總統賴清德殺完民眾黨主席柯文哲後，下一個要殺的當然是新北市，因為2026北台灣選戰，僅有新北市民進黨有機會。郭正亮21日在節目《下班瀚你聊》表示，新北副市長劉和然弱成這樣，國民黨不會笨到真的提名他，因此國民黨提名人選不是李四川、就是藍委洪孟楷；而民進黨人選立委蘇巧慧和民進黨秘書長林右昌也都很勇、都有自己的實力，怎可能放棄。郭正亮指出，賴清德殺完柯文哲後，說不定就是繼續殺新北，且若民進黨要殺國民黨，也當然是殺新北，因整個北台灣，民進黨僅在新北市有機會，加上新北也夠大、夠有代表性，因此民進黨最想選上的就是新北市長。郭正亮續指，另外一個是基隆市，但基隆人口少，對於總統選舉大盤不重要；而賴清德在想的是總統大盤，所以要殺的百分之百是新北，且台北市長蔣萬安跟桃園市長張善政，他選不贏，「民進黨要搞你方式可多了」。