《角頭》系列人氣超旺！昔3大主演男星都過世　粉絲嘆：懷念鬼哥

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▲電影《角頭－大橋頭》首映會時，眾演員齊聚西門町街頭造勢。（圖／記者李政龍攝影）

▲曾演過《角頭》的小鬼黃鴻升（左）和賀一航（右）都已經離世。（圖／角頭劇照）

▲角頭唱演會上，曾莞婷（左）上台唱歌、緬懷龍劭華（右）。（圖／記者吳翊緁攝）

電影《角頭－大橋頭》在本月16日上映，短短幾日票房就累積突破7千萬，氣勢驚人。事實上，《角頭》系列電影過去也有不錯成績，尤其是第一部《角頭》由男星黃鴻升主演，2015年上映後討論度極高，也開創黑幫電影新巔峰。不少影迷近日看完《角頭－大橋頭》後，就懷念起過去曾演出《角頭》系列電影的3名已故男星，除了黃鴻升外，賀一航、龍劭華也都已不在人世，令人惋惜。作為角頭系列電影的第4部，《角頭－大橋頭》時空背景在整個系列的開端，劇情描述大橋頭老大KO桑（龍天翔飾）的兒子麥可（王陽明飾）學成歸國後野心勃勃，和其他幫派挑起紛爭，主演群還包括王識賢、鄭人碩等人。電影上映後許多《角頭》系列的影迷第一時間就到影院觀看，還有人為了理解4部電影的時間軸，重看其他《角頭》系列電影，包含《角頭：浪流連》、《角頭2：王者再起》，讓整部電影的人物、角色配置得到更深刻的理解、刻劃。可惜的是，在第一部《角頭》電影中飾演男主角的小鬼黃鴻升，於2020年不幸逝世，因此後續作品也都看不到黃鴻升飾演的「阿雄」的身影，讓不少影迷備感惋惜。另外，2019年過世的主持界一哥賀一航，也曾《角頭》中飾演女主角蕾蕾（莫允雯飾）的爸爸、菜市場攤販。而在《角頭－浪流連》中，飾演湳坑龍頭老大「霸董」的龍劭華，2021年也因病去世，當時他在劇中飾演的霸董是石議員（曾莞婷飾）的爸爸，告別式上曾莞婷現身也掩面淚崩，難過的祝福「爸爸」一路好走。許多粉絲回味《角頭》系列也不捨感慨：「昨天才追過！懷念鬼哥」、「好想他們」、「少了頂庄阿雄真的欠一味」。