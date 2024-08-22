許光漢新訓沒懇親日！柯佳嬿無法「想見你」日韓粉急查翻譯看課程

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▲替代役為期21天的基礎訓練中，有許多行程，包括打靶、急救教學、團體歌唱競賽等。（圖／內政部替代役訓練及管理中心）

▲許光漢（右2）主演Netflix影集《正港分局》，8月2日出席「正港小隊招募大會」粉絲見面會。（圖／記者李政龍攝影）

許光漢因爲《想見你》紅遍兩岸、日韓，在當紅之際去當兵，經紀公司也低調證實，表示明年會回歸，老搭檔柯佳嬿也同樣感到突然，並表示懇親日會去看他。不過，根據許光漢入伍的替代役第258梯次訓練行程曝光，本梯次不舉辦懇親會，而他擁有不少日韓粉絲，對於他突然入伍心碎，不少許太太心急查翻譯，了解兵役相關訊息。根據公開的訓練行程，許光漢入伍的替代役第258梯次，8月20日入營，新訓中心於內政部替代役暨社會韌性訓練執行中心「台中成功嶺營區」，8月22日進行開訓典禮，8月23日起進行5天的EMT-1課程，8月29日役別甄選，9月4日期末測驗，9月6日結訓典禮，7日、8日休假，9月9日辦理撥交。較特別的是，新訓結束前會有「替代役之歌」競賽，性質類似過去的軍歌比賽，但改以替代役之歌為主，競賽原則上以各班為單位，每個人都需開口唱歌，演員、歌手雙棲的許光漢說不定能在此發揮專長。根據《自由時報》報導，過去許多在成功嶺服替代役的男藝人，下單位幾乎都是被分發到南投縣內政部替代役本部，因此有粉絲推算，許光漢未來可能在這邊上班機率高。而他入伍消息傳出，不少日韓粉絲心碎，紛紛查翻譯了解兵役狀況，和訓練行程等，期待他明年回歸。許光漢當兵前最後作品《正港分局》今（22）日首播，他缺席首映會，改用影片方式問好，並且用手語打招呼，人沒到依舊誠意滿滿，在當兵之前，盡量完成手上工作，在當兵前參加媒體茶敘、8月2日粉絲見面會活動，以及代言活動等，想把「軍白期」的空缺殺傷力減到最小。