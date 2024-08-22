詐騙最新手法！他收「載具更新」通知：發票中獎了　一點驚覺中招

新的詐騙手法又出現了！近日多名網友信箱突然收到自稱「財政部雲端整合服務平台」的電子郵件，表示因載具歸戶信息錯誤，中獎發票無法匯款，需要點擊連結更新信用卡號等資料。不少人發現疑點，除了寄件帳號可疑，再加上察覺載具不需綁定信用卡，才驚覺遇到詐騙。財政部也提醒，平台也不會寄電子郵件要求民眾輸入信用卡資訊，請大家提高警覺。
有網友20日在臉書社團「爆廢公社」中發文，他表示近日電子信箱收到一封來自「財政部雲端整合服務平台」的郵件，上頭稱因為他載具歸戶信息錯誤，無法完成中獎發票的核驗，導致匯款未成功，因此要求他點開指定網頁並用手機驗證，還要輸入信用卡資料，讓他警惕地問：「新詐騙手法嗎？差點就信了，還好想到載具是沒在綁信用卡的。」
另外，PTT上也有鄉民收到類似電子郵件，寄件者帳號為「support@electronic-ic.xyz」，文末甚至還附上詐騙警語「財政部提醒您，電子發票服務不會要求您通過ATM進行操作。如收到不明或可疑電話，請提高警惕」。不少網友建議，千萬不要點不明連結，直接自行進財政部官網查詢最準，也有人指出：「信箱就不對了，正版帳號是einvoice@einvoice.nat.gov.tw。」
對此，財政部也表示，近期出現偽冒財政部電子發票整合服務平台的電子郵件，謊稱載具歸戶異常，企圖誘騙民眾點擊網址輸入信用卡資訊。若收到平台相關通知信，財政部建議第一時間先確認電子信箱、官網網址是否正確，網址結尾為政府專用「.gov.tw」，平台也不會寄電子郵件要求民眾輸入信用卡資訊，請大家提高警覺。
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另外，PTT上也有鄉民收到類似電子郵件，寄件者帳號為「support@electronic-ic.xyz」，文末甚至還附上詐騙警語「財政部提醒您，電子發票服務不會要求您通過ATM進行操作。如收到不明或可疑電話，請提高警惕」。不少網友建議，千萬不要點不明連結，直接自行進財政部官網查詢最準，也有人指出：「信箱就不對了，正版帳號是einvoice@einvoice.nat.gov.tw。」
對此，財政部也表示，近期出現偽冒財政部電子發票整合服務平台的電子郵件，謊稱載具歸戶異常，企圖誘騙民眾點擊網址輸入信用卡資訊。若收到平台相關通知信，財政部建議第一時間先確認電子信箱、官網網址是否正確，網址結尾為政府專用「.gov.tw」，平台也不會寄電子郵件要求民眾輸入信用卡資訊，請大家提高警覺。