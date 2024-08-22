林宜瑾遭搜索「台南民代皮繃緊了」　吳子嘉：其他派系下個換這人

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民進黨立委林宜瑾疑因涉嫌詐領助理費，台南地檢署21日兵分多路，大動作搜索其立法院辦公室與地方服務處，傳喚15名嫌疑人、4名證人到案，經檢察官漏夜訊問，認定林宜瑾涉犯貪污治罪條例、偽造文書等罪嫌，諭令100萬交保、限制出海、出境。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉21日就表示，「今天就是給民進黨人看的，我台南殺成這樣，大家都不要怨，其他派系蘇貞昌就是下一個」。吳子嘉21日在網路節目《董事長開講》表示，林宜瑾在台南所有服務處都被搜索，是有人去告發，且有查出一些事證，因為林宜瑾是很重要的立法委員。吳子嘉坦言，「我覺得關鍵是南檢為什麼會被賴清德開綠燈？每一個台南的民意代表都要注意，皮要繃緊一點，一定會出事情、全面掃，而且南檢會啟動，一定是賴清德交代法務部長，交代南檢的檢察長要這麼做」。吳子嘉認為，若台南不搞乾淨，賴清德的政治路就走不下去，光是台南每天出事就不用做了，「民進黨內光要修理你台南的這些人，就是磨刀霍霍、排隊」。吳子嘉直言，今天這樣的情況，就是給民進黨人看的，並斷言其他派系蘇貞昌就是下一個，「非殺你不可，民進黨內風聲鶴唳」。