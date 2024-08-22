台灣在南美唯一友邦！巴拉圭總統：與中國貿易「持開放態度」

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巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯貝尼亞）於21日時表示，儘管巴拉圭與台灣有外交關係，但他對於透過南美洲國家組成的貿易集團和中國達成貿易協議抱持「完全開放」的態度。根據《路透社》等媒體報導，潘尼亞21日時表示，對於透過南美週國家組成的貿易集團「南方共同市場」（Mercosur）與中國達成貿易協議抱持開放態度，「我們對中國的立場是完全開放的，我們支持推進貿易協定」。潘尼亞補充稱，障礙在於中國不接受巴拉圭承認台灣。巴拉圭是台灣在南美洲唯一邦交國，但因為對台灣長期的外交支持，阻礙當地向中國出口糧食。「南方共同市場」是由阿根廷、玻利維亞、巴西、巴拉圭、烏拉圭和委內瑞拉等南美洲國家組成，是一個關稅貿易同盟組織，目前正在與歐盟談判，準備敲定相關貿易協議，但也正在討論與中國達成潛在的貿易協議。南方共同市場官員12日與中方官員在烏拉圭首度進行了對談。潘尼亞在談到可能與中國達成協議時，強調他支持該協議，並表示「我看到巴西的謹慎態度，我認為烏拉圭對此感到非常有興趣，我們將共同努力作為一個群體進行對話。中國外交部和中國駐烏拉圭大使館沒有回覆置評請求。