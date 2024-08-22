「處暑節氣」極端高溫狂飆！醫：5疾病好發　養生、飲食重點出爐

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▲處暑節氣，秋氣就開始慢慢地驅散暑氣，早晚會感覺到些許涼意，但中午體感仍極度悶熱。（示意圖／取自Unsplash）

▲處暑節氣持續的高溫，可能導致腹瀉、腸胃炎等、食欲不振等健康問題。（圖／NOWnews資料照）

今日（8/22）迎接「處暑節氣」，傳統習俗上，處暑是秋季的第二個節氣，表示「暑氣到此而止」，但實際上，台灣地區並未感覺到秋天的氣息，扶原中醫診所醫師鍾明君指出，處暑時，包括熱傷害、腸胃、皮膚、呼吸道、心血管都容易衍生疾病，養生飲食應以「少辛多酸、多喝水」為重點。鍾明君表示，二十四節氣中有「三暑」節氣，分別是小暑、大暑及處暑節氣，按順序可稱為初暑、中暑、末暑；處暑前，暑氣高過秋天涼意，因此仍未感覺到秋天的氣息，但一到處暑節氣，秋氣就開始慢慢地驅散暑氣，早晚會感覺到些許涼意，處暑後的餘熱則稱為「秋老虎」，因此民間有「處暑天不暑，炎熱在中午」的說法。1、暑熱症狀：如中暑、暑濕、暑風、暑閉等，常見症狀有頭痛、四肢乏力、口渴、暈眩等。2、腸胃不適：如腹瀉、腸胃炎等，因暑熱導致的食欲不振。3、皮膚搔癢：如熱疹、汗疹、皮膚炎等。4、呼吸道過敏：如夏季感冒、上呼吸道感染。5、心血管疾病：例如心絞痛、高血壓等，尤其在高溫、高濕度的環境中更易發作。1、淡補為主：少辛多酸。既可以避免肺旺傷肝，又可以避免傷脾，能有效降低「秋燥」對人體的侵擾，建議多吃南瓜、山藥、綠豆、紅棗、百合、銀耳、沙參、鴨子等滋陰潤燥的食品，少吃辛辣食物。2、補充水份：多喝水，多吃滋陰潤燥的食物，若能吃些溫熱粥或藥膳粥更好，多吃一些養護脾胃的食物，比如百合粥、銀耳粥、杏仁粥、蓮子粥、堅果粥等，秋天吃粥助健脾胃、補中氣，以增強人體的抵抗力。3、夏秋交替的時節，也成為心血管疾病的好發季節，因此「養心」是處暑時節的養生重點。處暑時節要神志安寧，情緒穩定，切忌情緒大起大落，平常可多聽音樂、打太極等安神定志的活動。