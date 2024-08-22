「肯爺」肯伊威斯特不來了！主辦單位深夜揭內幕：無法履約

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▲肯爺將和Ty Dolla $ign原定8月25日來台開唱，演出前4天緊急喊卡。（圖／聚善美文創娛樂提供）

▲肯伊威斯特團隊宣布取消台灣站演出，沒有透露詳細原因。（圖／翻攝自X）

美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改為Ye），原定8月25日與Ty Dolla $ign在桃園體育場舉辦「Vultures Listening Experience 秃鷺聆聽體驗亞洲體育場巡演 台灣站」，昨（21）日然宣布取消演出；主辦單位聚善美文創今日凌晨回應，公開演出取消原因：「因發生不可預期的因素，無法繼續履約。」「肯爺」演唱會主辦單位聚善美文創，今日凌晨回應取消演出原因為：「Vultures Listening Experience秃鷺聆聽體驗亞洲體育場巡演台灣站，因發生不可預期的因素，無法繼續履約，不得已取消本次。特向廣大歌迷致歉。」己向KKTIX訂票付款的歌迷，即日起有相關退票問題請洽KKTIX。對於「Vultures Listening Experience 秃鷺聆聽體驗亞洲體育場巡演 台灣站」開唱前4天，臨時取消演出的消息，「肯爺」肯伊威斯特的團隊強調，這不是肯爺與團隊所做出的決定，卻也未詳細說明取消台灣站開唱的關鍵因素為何。8月23日韓國首爾演唱會將如期舉行。肯爺來台開唱引起一陣搶購熱潮，8月1日開賣台灣站演出門票，總計3.3萬張門票在開賣5分鐘迅速銷售一空，顯見他風靡全球的魅力無限！主辦單位聚善美文創也在宣布肯爺來台開唱後，不時的在社群上分享搭建舞台的照片。想不到肯爺演唱會最終會取消演出，台灣歌迷無法親臨朝聖，倍感失望。