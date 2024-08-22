名家論壇》黃創夏／「億」無反顧買一間？柯文哲完了！

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曾經，他說「錢要花在刀口上」，令「小草」期待可能有弊絕風清的新氣象！如今，他被質疑「刀是用在割草上」，那種被背叛的憤怒，小草已經在大反撲，柯文哲的政治前途可以宣告終結了。這段日子以來，連「作帳」都可以搞到一蹋糊塗，柯文哲的能力和神話已經徹底崩解。這些都未必是滅頂的災難，持平地說，就算是選舉經費疑似涉及浮報和報假帳，在政治攻防上，支持者都還可以找到自圓其說的自我麻痺。柯文哲的「爛帳風暴」方興未艾，那種「花錢如流水、作帳似灌水」爭議，已打垮了柯文哲過往夸夸而談、自欺欺人的「新政治」！這個風暴當中，最讓人瞠目結舌的，是柯文哲和民眾黨當權者的那一種「我負全責但我不知情」，耍賴、顢頇，沒有最起碼的政治人物格局，更讓人看透了，這些人只求自保和卸責，連做人都不合格。選舉當然有許多「不便載明」的支出，例如收買樁腳、買流量、買網軍‧‧‧有組織和根基的大政黨和政治力量，自然可以找到許多「民間力量」迂迴婉轉地不讓競選總部被直接捲入。看看民眾黨的困局，黨中央的爛帳不斷而地方上糧草全無，就可知這是一個欠缺地方根基、也沒有組織底蘊的力量，最後連作帳都左支右絀。這些說辭或許還可以持續麻痺部分的「小草」，但在風尖浪口的當下，竟然還傳出去看價值上億豪宅的鬧劇，「億無反顧買一間」？除了購屋資金如何來必受質問之外，那種「寄身上流」的反差感，給小草們的回饋，更是最大的背叛！這樣的局面真的是叫做：鬼月到，鬼故事特別多！這幾周柯文哲競選帳目的故事已經夠光怪陸離，民眾黨還樂此不疲，再度創造出停止黃珊珊的「黨員責任」，卻保留了黃珊珊的「黨員權益」保留不分區立委的「停權」處置。這樣的決議卻不意外，因為民眾黨還面臨到「文哲跌倒，國昌吃飽」的糾結。路人皆知：柯文哲政治前途已經結束了！政治本是險路，政治人物很可能會犯錯、會被討厭、會被打壓、會被攻訐‧‧‧但都有機會找到翻身的機會，重新再起。只有一種情況絕對是萬劫不復，那就是「被笑」！這就叫做「十年河東，十年河西」，當年連勝文成為政治笑柄，柯文哲得利如今柯文哲變成政治笑柄，柯文哲現象的剩餘價值誰得利？各方都已經虎視眈眈。柯文哲和民眾黨的政治獻金申報不斷鬧出笑話，挑戰人民的基本智商，宣告了柯文哲和民眾黨已經必然泡沫，在2028年以前，只剩下最後的剩餘價值，被各路人馬大快朵頤！柯文哲和民眾黨近期面對許多難題，最麻煩的當然就是「京華城」，從檢調單位約談的步調來看，已進入收網階段，從鄭文燦案的「實質影響力」標準來看，柯文哲真的是麻煩大了。然而，京華城的容積率，雖然引起許多人的難以理解和群起而攻之，在街談巷議當中，特別是菜市場、理髮店等等最貼近人民的生活場域，話題最多而且笑聲最大的，還是柯文哲和民眾黨那些違背常識的說詞、以及總是牛頭不對馬嘴的荒誕！這樣的局面當中，很多政治觀察者都預判柯文哲和民眾黨已經啟動「泡沫化」的時程了，連日本的小笠原欣幸都撰文指出，台灣終究是回到藍綠對決。局勢雖然必定往民眾黨和柯文哲泡沫化的趨勢前進，但過程中還是會有一些麻煩和風風雨雨：就是民眾黨的最後剩餘價值，在「大瓜分」的最後階段，仍然會有掀波造浪的漣漪。在台灣的現行體制當中，2028總統大選時民眾黨就是手上仍然擁有一張「總統門票」，直到2028年2月1日下一屆立法院啟動之前，民眾黨就是擁有8席立委，這些都將是「後柯文哲時代」的「無主物」，搶奪到手就可以向國民黨或民眾黨叫價，待價而沽換取政治交換。同樣的局面也會發生在立法院當中，柯文哲和民眾黨必然泡沫化的趨勢下，卡住民眾黨8席立委的政客們，必然會「善用資源」在藍綠兩大黨團之內左右逢源，甚至各自為政以換取未來出路。一般認為會是「文哲跌倒、國昌吃飽」，也正因為如此，目前民眾黨已經萎縮如蝸牛角上的米粒大小地盤，仍然內鬥不止，所以黃珊珊必須留住，保持平衡。民眾黨內鬥勢必越演越烈，誰能得到最後的剩餘價值？還在未定之天！●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com