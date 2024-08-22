哏圖瘋傳！柯文哲挨酸「上億夫」　葉元之嘆：要扭轉難了

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民眾黨主席柯文哲近日身陷政治獻金疑雲，其妻子陳佩琪不僅自爆開人頭公司，又被爆出7月有金主陪看1.2億豪宅，還看了不只一戶，引發社會熱議。對此，國民黨立委葉元之指出，最近看到網路上出現「上億夫」哏圖，一旦被做成哏圖瘋傳時，要扭轉就難了。葉元之21日在節目《新聞大白話》表示，台北市因有豪宅的關係，貸款成數受限，要購買1.2億的房子，需自備7000萬的現金，這對很多人來說是天價，「陳佩琪，我覺得對柯文哲真的是比較傷！她就是他的太太，而且妳去看1.2億的房子，確實是偏高。」葉元之也秀畫面表示，看到網路上已經有很多哏圖出現，可以看到畫面左邊是媒體人尚毅夫的照片，右邊則是柯文哲的巨型造型氣球，被戲稱為「上億夫」，「這個哏圖出現，就表示你被嘲笑！」葉元之直言，梗圖出現後，想要扭轉就很難了，所以陳佩琪要把這件事講清楚，不然真的很容易被人家攻擊。