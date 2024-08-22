3名台男在柬埔寨被抓！重判20年　立刻被公開長相和姓名

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3名台灣男子在柬埔寨被抓，除了立刻被公開長相和姓名，柬埔寨金邊初級法院本月20日裁定3名台灣男子販毒罪成立，分別判處20年有期徒刑，刑期十分嚴峻。《柬中時報》報導，三名被告分別為37歲的楊紹春（YANG SAO CHUN，音譯）、31歲的莊柏健（CHUANG PO CHIEN，音譯）與30歲的吳春德（WU CHUN TE，音譯），全數都來自台灣。他們於去年11月初在金邊市隆邊區被逮捕，警方從住處搜出合計2.14公斤的K他命（Ketamine）藥物。金邊初級法院法官於20日宣布判決結果，裁定三人犯下運輸及販賣毒品罪，並各判處20年有期徒刑，另處以3000萬柬幣（約合7500美元）的罰款。台灣以及柬埔寨法律上最大的差別在於，柬埔寨判決的速度有時比較快，並且柬埔寨通常會公開罪犯的長相和姓名，如果在柬埔寨犯罪，會在當地服刑完畢再被遣返出境。