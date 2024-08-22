每年逾362億根菸蒂被亂丟　環境部：集中「熱區」增設1萬個菸蒂桶

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一根煙蒂就有4000種以上的化學物質，而在台灣每年就有超過362億根菸蒂吸食後被亂丟，影響生態與市容。環境部表示，今年度預計在熱區增設1萬個菸蒂桶，讓吸菸者吸菸後有地方可丟，提升街道的乾淨整潔與舒適。環境部依據統計指出，全國每年超過362億根菸蒂吸食後被亂丟，然而一根小小的菸蒂不僅影響市容，內含4000種以上化學物質、難以分解的醋酸纖維塑膠，還會造成水體出現塑膠微粒，或是進入下水道造成阻塞，換作河川海洋則會影響生態，最後進入食物鏈影響人體健康，造成大大的危害。環境部依據實地調查表示，菸蒂集中的地方包括便利商店、餐廳、飲料店、燒烤店、網咖、醫院、診所、房屋仲介、交通場站、停車場、十字路口、街道座椅附近與加油站等周圍人行道、巷弄、道路或排水溝等熱區，因此設置菸蒂桶選擇在熱區、非禁菸區、遠離住家的適當地點，就可避免菸味干擾住家。環境部說明，訂定《設置菸蒂盒推動指引》目標今年度在全國街道設置1萬個菸蒂桶，其中直轄市650處、縣市400處、離島300處，方法包括協調企業商家在便利商店、餐廳、飲料店等熱門地點設置菸蒂桶，也會鼓勵社區居民在人行道、巷弄等地方評估設置菸蒂桶，或由環保局或清潔隊在非禁菸區的交通場站、停車場等公共場所設置菸蒂桶。環境部說明，設置菸蒂桶除了貫徹環保概念，優先使用回收材質製作，賦予廢棄物新的價值，並且採用窄口設計防止髒亂點產生或被塞垃圾，確保這些設施不會破壞市容或居民生活品質，亦可考量市容與民眾教育，設計融合景觀、視覺鮮明的菸蒂桶，而在國外就有相關設施，例如加拿大、法國、美國，為了解決菸蒂的問題，或在十字路口角落設置推廣設置菸蒂桶或熄菸柱。環境部強調「請確實熄菸！不邊走邊吸菸，自己菸蒂自己清，菸蒂請丟菸蒂桶或垃圾桶」並且呼籲，每個國民都應共同參與保護生活環境、遵守公共衛生規範，也不隨意丟棄菸蒂，共創潔淨的公共空間。