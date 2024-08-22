強投Justin Verlander傷癒復出！今先發出戰紅襪　自認狀態還不錯

MLB美國職棒休士頓太空人隊今（22）日續在主場迎戰波士頓紅襪，雙方進行系列賽3連戰最終戰，太空人此戰推派41歲的賽揚強投Justin Verlander掛帥先發，也是他睽違超過2個月再度回到投手丘，Verlander最終則是繳出5局失2分的表現，賽後他則自評對於今天自身的狀態還算滿意，不過太空人終場則以1：4不敵紅襪，也吞下2連敗。
Verlander睽違逾2個月再出賽 今先發出戰紅襪
3屆美聯賽揚獎得主的Justin Verlander，是自美國時間6月9日，就因頸部不適關係進入到傷兵名單，Verlander在休息超過2個月之後，直到8月才開始進行復健賽。他近日在小聯盟3A與2A各進行1場復健賽，總計主投7局，被敲出6支安打失掉3分，並送出8次三振與2次保送，表現算是可圈可點。
本場比賽Justin Verlander開賽則是還在找尋自身在場上的節奏與狀態，前2局共被對方打出4支安打，失掉2分，但他很快就做出調整，隨後3到5局讓對手無法越雷池一步，送給紅襪打線9上9下，並外帶4次三振。
而儘管Verlander5局投完用球數僅來到76顆，但為了保險起見，總教練Joe Espada也先行將他換下，最終Verlander留下5局失2分的表現，最快球速飆到95.9英里（約154.3公里），可惜隊友打線並未給予適時火力支援，Verlander也吞下本季第3敗。
此戰表現可圈可點 Verlander賽後稱還算滿意
Justin Verlander賽後受訪則表示，在睽違超過2個月後再度重返投手丘，今天自己的感覺還不錯，「我覺得今天自己在場上投球時的球質很好，而當局數逐漸拉長時，我開始專注在進壘位置，我的投球機制在其中感覺也不錯，我為此感到相當高興。」
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3屆美聯賽揚獎得主的Justin Verlander，是自美國時間6月9日，就因頸部不適關係進入到傷兵名單，Verlander在休息超過2個月之後，直到8月才開始進行復健賽。他近日在小聯盟3A與2A各進行1場復健賽，總計主投7局，被敲出6支安打失掉3分，並送出8次三振與2次保送，表現算是可圈可點。
本場比賽Justin Verlander開賽則是還在找尋自身在場上的節奏與狀態，前2局共被對方打出4支安打，失掉2分，但他很快就做出調整，隨後3到5局讓對手無法越雷池一步，送給紅襪打線9上9下，並外帶4次三振。
而儘管Verlander5局投完用球數僅來到76顆，但為了保險起見，總教練Joe Espada也先行將他換下，最終Verlander留下5局失2分的表現，最快球速飆到95.9英里（約154.3公里），可惜隊友打線並未給予適時火力支援，Verlander也吞下本季第3敗。
此戰表現可圈可點 Verlander賽後稱還算滿意
Justin Verlander賽後受訪則表示，在睽違超過2個月後再度重返投手丘，今天自己的感覺還不錯，「我覺得今天自己在場上投球時的球質很好，而當局數逐漸拉長時，我開始專注在進壘位置，我的投球機制在其中感覺也不錯，我為此感到相當高興。」