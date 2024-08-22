強投Justin Verlander傷癒復出！今先發出戰紅襪　自認狀態還不錯

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MLB美國職棒休士頓太空人隊今（22）日續在主場迎戰波士頓紅襪，雙方進行系列賽3連戰最終戰，，Verlander在休息超過2個月之後，直到8月才開始進行復健賽。他近日在小聯盟3A與2A各進行1場復健賽，總計主投7局，被敲出6支安打失掉3分，並送出8次三振與2次保送，表現算是可圈可點。本場比賽Justin Verlander開賽則是還在找尋自身在場上的節奏與狀態，前2局共被對方打出4支安打，失掉2分，而儘管Verlander5局投完用球數僅來到76顆，但為了保險起見，總教練Joe Espada也先行將他換下，Justin Verlander賽後受訪則表示，在睽違超過2個月後再度重返投手丘，今天自己的感覺還不錯，「我覺得今天自己在場上投球時的球質很好，而當局數逐漸拉長時，我開始專注在進壘位置，