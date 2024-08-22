法官認定高虹安抄襲！誣告罪成立　名醫：傳到美國會笑掉人家大牙

新竹市前市長高虹安被指控論文抄襲，向旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）提告加重誹謗，翁達瑞獲不起訴處分後，自訴告高虹安誣告罪，台北地院昨判高虹安10個月有期徒刑。名醫沈政男說，博士論文有沒有抄襲，只有頒授學位的學校可以認定，其他人都是路人而已，法官豈能用自己的認知就判定，高虹安的國外博士論文是抄襲，這事情如果傳到美國，會笑掉人家大牙。
沈政男在臉書批，承審法官有沒有寫過博士論文？或者知不知道博士論文怎麼寫？以及博士論文有沒有抄襲的認定標準？這事情純粹就是選舉糾紛，而新聞鬧大以後，如果有抄襲，高虹安的母校早就取消學位了，怎麼可能還有機會讓法定判定高虹安有抄襲行為。
沈政男也質疑，法官說，那兩篇文章有其他作者，不完全是高虹安所寫，因此不是自我抄襲，但高虹安是第一作者，只要她跟其他作者講一下，人家會不同意引用嗎？法官還說，「高虹安明知自己抄襲」，但人家明明就不認為自己抄襲，怎麼你比當事人還清楚她自己在想什麼？你是人家肚子裡的蛔蟲嗎？
沈政男說，這事情的源頭是高虹安先提告誹謗罪，而這樣的動作確實沒有必要，事實上也可以預知不會告成，因為論文有沒有抄襲，可受公評，例如前總統蔡英文也因博士論文的問題提告妨害名譽，結果告三人，一人起訴，兩人不起訴。
沈政男總結，這類事情，不應提告，檢察官與法官也不應起訴或判決有罪，因為本質上就是言論自由，讓公民社會自己去處理就可以了，更何況動機就是政治惡鬥，純粹是選舉糾紛，法院根本沒有必要介入。
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沈政男也質疑，法官說，那兩篇文章有其他作者，不完全是高虹安所寫，因此不是自我抄襲，但高虹安是第一作者，只要她跟其他作者講一下，人家會不同意引用嗎？法官還說，「高虹安明知自己抄襲」，但人家明明就不認為自己抄襲，怎麼你比當事人還清楚她自己在想什麼？你是人家肚子裡的蛔蟲嗎？
沈政男說，這事情的源頭是高虹安先提告誹謗罪，而這樣的動作確實沒有必要，事實上也可以預知不會告成，因為論文有沒有抄襲，可受公評，例如前總統蔡英文也因博士論文的問題提告妨害名譽，結果告三人，一人起訴，兩人不起訴。
沈政男總結，這類事情，不應提告，檢察官與法官也不應起訴或判決有罪，因為本質上就是言論自由，讓公民社會自己去處理就可以了，更何況動機就是政治惡鬥，純粹是選舉糾紛，法院根本沒有必要介入。