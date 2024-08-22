日本公開賽／台灣雙塔遭逆轉！1：2不敵日本組合　麟榤配無緣8強

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「台灣雙塔」王齊麟／邱相榤在搭檔的首場比賽開出紅盤，在2024日本羽球公開賽男雙32強戰上，僅花33分鐘就以21：16、21：13擊敗日本第一男雙、前世界冠軍保木卓朗／小林優吾。但可惜今（22）日面對岡村洋輝／三橋健也，最終以總局數1：2落敗，遭到淘汰，無緣晉級男雙8強。台灣雙塔今天對上另一對日本組合岡村洋輝／三橋健也，王齊麟／邱相榤依舊展現力量和速度兼具的壓迫性打法，首局很快打出6：2攻勢，並迅速建立起雙位數領先，以21：7的懸殊比數先下一城。次局麟榤配開賽落後，不過他們很快就追趕上來，比賽中段開始兩組人馬在分數上咬得很緊，雙方激戰到21：21之後，日本組合連拿2分，以23：21扳平戰局。決勝局台灣雙塔在技術暫停時以9：11落後，不過之後他們連得5分反超，雙方又回到拉鋸狀態，可惜拚到22：22之後連丟兩分，以22：24遺憾落敗。王齊麟和邱相榤有別於以往前封後殺的傳統雙打組合模式，採取兩位後場重砲搭檔的「雙塔」組合，兩人在日本公開賽開打前不過才一起訓練3天，默契上還需再加強，今天也可以看到兩人在關鍵分上的把握，還有進步空間。在此前受訪時，王齊麟表示，邱相榤的扣殺能力很強，因此自己可以多移動到前場去製造機會。由於後者的經驗不如李洋，因此他認為兩人必須要集中精力進攻，用速度和力量讓對手害怕自己。