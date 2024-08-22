Elly De La Cruz快腿無人能擋！本季第60盜出爐　締造1超難得紀錄

MLB美國職棒辛辛那提紅人今（22）日續在客場迎戰多倫多藍鳥，雙方進行系列賽3連戰最終戰，此戰則是形成打擊大戰，2隊一共敲出21支安打，紅人最終則靠著5局上半的5分大局奠定勝基，終場就以11：7帶走勝利。而紅人當家新星「獨角獸」Elly De La Cruz此戰不但開轟，更跑出本季第60次盜壘成功，達標「20轟、60盜」的超難得紀錄，也正式成為大聯盟史上第1位完成這項誇張數據的游擊手。
De La Cruz5局上盜壘成功 本季第60盜出爐
本場比賽藍鳥隊在前半段分別靠著Spencer Horwitz的2分砲，以及Ernie Clement的3分打點全壘打，一度取得6：0領先。但紅人隨後很快做出回應，4局上半Spencer Steer一棒將球掃出左外野大牆，紅人追至2：6；5局上紅人再接再厲，團隊接連敲出安打並配合戰術成功，當家球星Elly De La Cruz更是盜三壘成功，個人本季60次盜壘成功出爐，紅人在此局灌進5分，也正式將比分逆轉。
紅人隨後在6局靠著首名上場打者Noelvi Marte敲出全壘打，以及Jonathan India背靠背開轟，再度打進3分，8局上再靠著Elly De La Cruz的陽春全壘打添得1分保險分，終場就以11：7氣走藍鳥，避免吞下連敗，紅人目前62勝65敗的戰績，則在國聯中區與紅雀隊並列第3位置。
而「獨角獸」Elly De La Cruz此戰不但繳出猛打賞表現，單場猛敲3安（包含1支全壘打），更在5局上安打上壘後，靠著對手暴投攻佔上得點圈，接著再趁左投Brendon Little投球時，靠著一雙快腿成功盜上三壘，也完成個人本季第60次盜壘成功。
獨角獸達標20轟、60盜誇張數據 成MLB游擊手史上第1人
現年年僅22歲的Elly De La Cruz，今年首度入選全明星賽，如今也靠著一雙快腿與不俗的打擊火力，正式成為大聯盟史上第5位，能夠達標單季「20轟、60盜」的球員，更是大聯盟史上第1位游擊手能夠成功達成這項壯舉，未來性相當令人期待。
根據美媒統計，大聯盟過去共有5人、8度曾辦到單季「20轟、60盜」這項難得的紀錄，其中分別為已逝傳奇球星Joe Morgan在1973年與1976年2度寫下，以及曾奪下12屆美聯盜壘王的Rickey Henderson在1958年、1986年、1990年3度締造；其他的此項紀錄締造者還有1986年的Eric Davis，以及去年的勇士球星Ronald Acuna Jr.。
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本場比賽藍鳥隊在前半段分別靠著Spencer Horwitz的2分砲，以及Ernie Clement的3分打點全壘打，一度取得6：0領先。但紅人隨後很快做出回應，4局上半Spencer Steer一棒將球掃出左外野大牆，紅人追至2：6；5局上紅人再接再厲，團隊接連敲出安打並配合戰術成功，當家球星Elly De La Cruz更是盜三壘成功，個人本季60次盜壘成功出爐，紅人在此局灌進5分，也正式將比分逆轉。
紅人隨後在6局靠著首名上場打者Noelvi Marte敲出全壘打，以及Jonathan India背靠背開轟，再度打進3分，8局上再靠著Elly De La Cruz的陽春全壘打添得1分保險分，終場就以11：7氣走藍鳥，避免吞下連敗，紅人目前62勝65敗的戰績，則在國聯中區與紅雀隊並列第3位置。
而「獨角獸」Elly De La Cruz此戰不但繳出猛打賞表現，單場猛敲3安（包含1支全壘打），更在5局上安打上壘後，靠著對手暴投攻佔上得點圈，接著再趁左投Brendon Little投球時，靠著一雙快腿成功盜上三壘，也完成個人本季第60次盜壘成功。
獨角獸達標20轟、60盜誇張數據 成MLB游擊手史上第1人
現年年僅22歲的Elly De La Cruz，今年首度入選全明星賽，如今也靠著一雙快腿與不俗的打擊火力，正式成為大聯盟史上第5位，能夠達標單季「20轟、60盜」的球員，更是大聯盟史上第1位游擊手能夠成功達成這項壯舉，未來性相當令人期待。
根據美媒統計，大聯盟過去共有5人、8度曾辦到單季「20轟、60盜」這項難得的紀錄，其中分別為已逝傳奇球星Joe Morgan在1973年與1976年2度寫下，以及曾奪下12屆美聯盜壘王的Rickey Henderson在1958年、1986年、1990年3度締造；其他的此項紀錄締造者還有1986年的Eric Davis，以及去年的勇士球星Ronald Acuna Jr.。