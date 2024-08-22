Elly De La Cruz快腿無人能擋！本季第60盜出爐　締造1超難得紀錄

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MLB美國職棒辛辛那提紅人今（22）日續在客場迎戰多倫多藍鳥，雙方進行系列賽3連戰最終戰，此戰則是形成打擊大戰，2隊一共敲出21支安打，紅人最終則靠著5局上半的5分大局奠定勝基，終場就以11：7帶走勝利。本場比賽藍鳥隊在前半段分別靠著Spencer Horwitz的2分砲，以及Ernie Clement的3分打點全壘打，一度取得6：0領先。但紅人隨後很快做出回應，4局上半Spencer Steer一棒將球掃出左外野大牆，紅人追至2：6；5局上紅人再接再厲，團隊接連敲出安打並配合戰術成功，紅人隨後在6局靠著首名上場打者Noelvi Marte敲出全壘打，以及Jonathan India背靠背開轟，再度打進3分，，更在5局上安打上壘後，靠著對手暴投攻佔上得點圈，接著再趁左投Brendon Little投球時，靠著一雙快腿成功盜上三壘，也完成個人本季第60次盜壘成功。現年年僅22歲的Elly De La Cruz，今年首度入選全明星賽，如今也靠著一雙快腿與不俗的打擊火力，，其中分別為已逝傳奇球星Joe Morgan在1973年與1976年2度寫下，以及曾奪下12屆美聯盜壘王的Rickey Henderson在1958年、1986年、1990年3度締造；其他的此項紀錄締造者還有1986年的Eric Davis，以及去年的勇士球星Ronald Acuna Jr.。