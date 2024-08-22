哈根達斯「3大超商買10送10」攻略！双聖冰淇淋今起買一送一吃7天

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▲7-11哈根達斯「買10送10」爽吃迷你杯、雪糕、雪酥，加碼贈送「手提保冰桶」。全家便利商店同樣哈根達斯「買10送10」爽吃迷你杯、雪糕，加碼送「摺疊收納箱」。（圖／翻攝自Häagen-Dazs FB）

▲Hi-Life萊爾富哈根達斯「買10送10」爽吃迷你杯、雪糕！加碼贈送「品牌保冷袋＆挖冰杓」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲双聖SWENSEN's外帶「單球冰淇淋買一送一」今起連吃7天。（圖／翻攝自双聖SWENSEN's FB）

處暑節氣開吃冰淇淋消暑優惠！Häagen-Dazs哈根達斯「3大超商買10送10」年度超狂寵愛優惠活動，統一超商7-11、全家便利商店、Hi-Life萊爾富即日起到9月3日都買得到，手刀囤貨還有品牌手提保冰桶、摺疊收納箱、挖冰杓等加碼好禮可以拿，最完整攻略看這篇！双聖SWENSEN's迎接40週年，外帶「單球冰淇淋買一送一」優惠冰淇淋今起爽吃7天一次整理。統一超商7-11即日起至9月3日，迷你杯/雪糕/雪酥包含129元、149元商品「買2送1」價低者送，「買10送10」或「買20送20」不同價位以售價合計5折計算；使用OPENPOINT小7集點卡，實體購買單筆消費10件集1點，集滿4點加碼贈送「品牌手提保冰桶」。而且7-Eleven還有專屬限時優惠，使用icash2.0/open錢包/icash pay購買，8月21日至8月25日滿千「現折100元」、8月26日至9月3日滿千「現折50元」。全家便利商店即日起至9月3日，迷你杯/雪糕可享任選「買2送1」、「買10送10」最划算；還有優惠加碼集章趣，購買指定哈根達斯商品，單筆消費4件可得1章，集滿10章加碼贈送「品牌摺疊收納箱」。Hi-Life萊爾富即日起至至9月3日，129元系列迷你杯/雪糕享「買2送1」、「買10送10」！商品包裝以門市實際販售為準，數量有限售完為止。即日起至8月30還可參加官方LINE遊戲加碼抽獎「品牌保冷袋＆挖冰杓」。双聖SWENSEN's美式餐飲迎接40週年，好事總是成雙，今8月22日至8月28日連續7天，外帶「單球冰淇淋買一送一」優惠！提醒大家，限大安店外帶，優惠不併用。