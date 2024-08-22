假帳、豪宅爭議不斷！民眾衝柯文哲家門噴紅漆　怒嗆「一家都賊」

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▲「台灣國」今（22）日一早前往柯文哲住家抗議，理事長陳峻涵、創辦人王獻極在柯文哲的住家門口馬路上噴「柯文哲一家都賊 」紅漆。（圖／翻攝王獻極臉書）

陳峻涵指出，從世大運沒收台灣旗到宣揚兩岸一家親，陳峻涵指柯文哲開始露出其投機的「賊性」，進而變本加厲的密會財團，圖利廠商，藍白苟合，機關算盡，手段拙劣，心口不一，而其領導的民眾黨更是群很「賊」的烏合之眾。







民眾黨主席柯文哲近日捲入競選總統政治獻金案假帳風波，太太陳佩琪也捲入看1.2億豪宅風波，受到連日來的爭議影響，也一同搭車出門，兩人在過程中不發一語，「台灣國」今（22）日一早前往柯文哲住家抗議，理事長陳峻涵、創辦人王獻極在柯文哲的住家門口馬路上噴「柯文哲一家都賊 」紅漆，嗆聲希望柯文哲要門看見後銘記在心，紅漆目前已遭警察、環保局人員清除。柯文哲假帳爭議尚未平息，近日柯妻陳佩琪又因被爆看上1.2億元豪宅再掀風波，雖然陳佩琪稱是因為兒子要結婚才幫孩子看房，但是被爆出「不只看一間房」，引發議論紛紛。台灣國理事長陳峻涵表示，柯文哲擔任台北市長時，前曾來「台灣國」取經，當時對王獻極多所推崇，投入選戰後謙卑的態度，也讓台派大力輔選進而入主市府。記得柯文哲執政之初，一再強調公開透明，台北市民對其充滿高度期待，但後續卻出現許多背叛台派的言行。