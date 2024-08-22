小S陪愛女Elly飛美國讀書！一家三口總動員　超市霸氣採購全被拍

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▲親民的小S也在南加大開學當天與認出她的學生們熱情合影。（圖／小紅書）

▲在美國超市採買被偶遇的小S，穿著露肩黑白條紋罩衫與白色背心，站在堆放滿滿物品的購物車旁看手機。（圖／小紅書）

▲本次美國行連丈夫許雅鈞也被目擊同遊，似乎是全家一起出動。（圖／小紅書）

綜藝天后小S（徐熙娣）與丈夫老公許雅鈞婚後育有3位女兒，其中，學霸大女兒Elly（許曦文）順利被加州大學柏克萊分校、南加州大學錄取後，近日已到美國做準備。疼愛女兒們的小S被目擊跟隨Elly一起往美國，在美國大賣場替女兒張羅的新生活時也被粉絲巧遇。同時被兩家名校錄取的Elly最終選擇前往南加大就讀，日前有粉絲在社群平台中PO文分享自己在美國大賣場偶遇小S一家人的消息，只見畫面中的小S隨意的穿著露肩黑白條紋罩衫與白色背心，背上相當有生活感的黑色大包站在堆放滿滿物品的購物車旁看手機，還有粉絲透露此行也有遇到許雅鈞，在超市內的許雅鈞認真的在幫Elly挑選熱水壺，此次美國行似乎是全家一起出動，看到親民又接地氣的小S一家，粉絲們也大讚：「女兒們真的是一眼美女」、「有夠羨慕能遇到國際巨星哈哈哈！」早在今年4月，小S就公開了愛女Elly成功被加州大學柏克萊分校、南加州大學兩間美國名校錄取的消息，雖然小S也想讓女兒嘗試獨自展開新生活，但放心不下的她最終還是決定同行。起初，小S打算在美國停留半年，直到Elly安頓好為止，但由於個人綜藝《小姐不熙娣》與其他工作的因素最終決定只待10天。