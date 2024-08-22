柯文哲2026至2028選戰沒望了？郭正亮：勝選率最高是這人

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TVBS最新民調顯示，在藍綠白三方競選的情況下，若國民黨推派台北市副市長李四川參選新北市長，對上民進黨新北立委蘇巧慧、民眾黨立委黃國昌，李四川獲40％支持度最高。對此，前立委郭正亮分析2026新北市長的選戰，並以《TVBS》的民調為例，「如果李四川代表國民黨參選，現在投票一定會上，他的形象滿明顯，所以國民黨勝選率最高的是李四川」。郭正亮21日在節目《綠也掀桌》表示，他認為2026年乃至2028年，民眾黨主席柯文哲以及立委黃珊珊選縣市長或總統的可能性很低。郭正亮也分析2026新北市長選戰，根據《TVBS》的民調，「即使民眾黨碰到最弱的組合，碰到國民黨是劉和然、民進黨是林右昌，也只有19％，這除非國民黨、民進黨出大事；如果國民黨是洪孟楷、李四川，民進黨是蘇巧慧，那更強」。郭正亮強調，若李四川代表國民黨參選，現在投票一定會上，因為以《TVBS》的民調來看，李四川贏蘇巧慧8個百分點，不過這個重點是新北市長侯友宜讓不讓。郭正亮說，「我覺得李四川有中間票，他的形象滿明顯，這就跟張善政一樣，張善政有中間票，所以國民黨勝選率最高的是李四川」。