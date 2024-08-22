打孫安佐1巴掌嗆「國際巨嬰」！台中拳王韓森向孫鵬、狄鶯道歉了

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▲孫安佐（左圖）和韓森（右圖）起衝突，兩人決定在10月12日於明星格鬥賽上開打。（圖／孫安佐、韓森IG）

▲孫安佐經紀人（戴墨鏡）表示孫鵬、狄鶯很生氣，認為韓森的言論在影射家長。（圖／重讀教條IG）

▲韓森向孫鵬、狄鶯道歉，放話要跟孫安佐直球對決「擂台上見真章｣。（圖／韓森IG）









藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐日前宣戰台中拳王韓森（綽號燒打雞），兩人因在格鬥真人秀《拳願之星》擔任評審時爆發肢體衝突，於是在主辦單位安排下，要在10月於擂台上一決勝負。比賽開打前，韓森昨（21）日卻率先在社群平台上傳一支道歉影片，向孫鵬、狄鶯致上歉意，表示他先前辱罵孫安佐的難聽詞彙其實都只是希望對方「更有肩膀一點」，無意激怒長輩們，還望諒解。日前孫安佐和韓森遭工作人員爆料，在《拳願之星》錄影時爆發衝突。當時孫安佐掐住韓森脖子，被韓森回以一巴掌，兩人就此結下梁子；事後孫安佐和韓森不停隔空互嗆，韓森罵孫安佐是「國際巨嬰」、「連清理排泄物的能力都沒有」，據傳激怒了狄鶯、孫鵬。孫安佐經紀人「重讀教條」20日出面回應，表示他代孫安佐的爸媽發聲，表達對韓森的不滿，認為韓森不只罵孫安佐還罵到父母身上，不懂得「尊師重道」，把長輩面子往地上踩。經紀人也質疑韓森是想藉由和孫安佐的拳賽來炒熱度、抬身價，否則兩人在節目錄影時發生衝突的片段怎麼會無端流出？針對種種質疑，韓森21日也火速透過影片回應，他開頭就直接向孫鵬、狄鶯道歉，誠懇的說：「我是一名格鬥家，我的本意指的都是孫安佐本人，什麼巨嬰、擦屁股等，都是單純要請他更有肩膀一點，並非想要攻擊家人。」韓森認為大家都是成年人，自己做的事情應該自己承擔，更質疑孫安佐經紀人刻意帶風向：「特別將兩位父母扯進來，請問用意是什麼？真相是什麼？要不要我講出來？你真的沒必要把事情無限放大，浪費大眾資源。」韓森認為孫安佐有什麼意見，他們可以靠比賽解決，在擂台上見真章：「要打就打，廢話也不用多說，你孫安佐想當個男子漢，我也沒在怯戰」。影片最後，韓森再度向關心此事的粉絲、長輩們道歉，也謝謝大家的關注。能屈能伸的回擊，讓不少網友看了紛紛留言，「台中的驕傲」、「個人做事個人擔」、「男人沒什麼比直球對決更簡單的事情，輸贏都可以當好朋友，沒有輸贏怎麼長大」、「孫安佐有這樣的經紀人…只會越來越糟」、「看得出來誰比較有肩膀了」。