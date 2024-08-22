王齊麟買內褲爆「我是大蟒蛇」！十元反應曝光　談這件事認：分手

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▲29歲羽球男國手王齊麟連莊奧運金牌後爭議不斷。（圖／王齊麟臉書）

▲琳妲在後台看到十元立刻爆料，王齊麟有向她買自創品牌的內褲，還開玩笑自誇：「齁我是大蟒蛇。」（圖／翻攝自琳妲是0蛋YouTube）

▲十元（左）和雙胞胎姊姊陳詩雅（右）長相神似。（圖／陳詩媛IG）

29歲羽球男國手王齊麟連莊奧運金牌後爭議不斷，因和啦啦隊女友十元（陳詩媛）高調放閃，引來網友不滿，甚至出現他曾經射後不理學姊的傳聞，但未獲得證實。近來他再被琳妲（林羿禎）爆料，買對方品牌的內褲時自曝：「我是大蟒蛇！」對此，十元身為女友也回應了，更表示如果王齊麟會認錯她和姊姊，「認錯真的是可以分手。」琳妲不時會在YouTube頻道紀錄生活，日前她上傳一段明星賽的幕後花絮片段，她在後台看到十元立刻爆料，王齊麟有向她買自創品牌的內褲，直呼很好穿，還開玩笑自誇：「齁我是大蟒蛇。」讓十元聽了當場笑出來，「那我要證實他（王齊麟）真的說他要自己去下單，我說不用，你不用下單。」十元的一番話立刻被琳妲吐槽：「我以為妳要證實他是大蟒蛇欸。」頓時讓所有女孩都笑翻。十元看到雙胞胎姊姊陳詩雅，被琳妲問道，王齊麟是否會認錯姊妹倆，她秒答：「不會！」直言如果會認錯真的可以分手了，陳詩雅被問到如果哪天王齊麟牽錯或親錯人，會是什麼反應，她也表示：「我會想吐！」事實上，王齊麟先前和新搭檔邱相榤飛到日本參加公開賽，女友十元也一路愛相隨，儘管十元看到鏡頭刻意閃躲，讓王齊麟獨自受訪，卻因為穿著水藍色情侶裝，還是遭到酸民攻擊，「真的笑死！風頭這麼燒還一起出國還穿情侶裝」、「在媒體面前穿情侶裝現身，看到有鏡頭在拍後再低頭閃躲，然後說很低調。」然而也有網友為他們抱不平，「真的是問號到不行...情侶裝也要被罵，服了。」意外再度掀起熱議。