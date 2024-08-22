Curry換社群自介和頭像！「勇士隊後衛」資歷變成了奧運金牌得主

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金州勇士隊明星後衛Stephen Curry更改了自己個人社群網站上的簡介，將「勇士隊後衛」調整為「奧運金牌得主」，還將慶祝勇士冠軍的頭像改成了在美國男籃奪金後舉起國旗的照片，慶祝自己和LeBron James、Kevin Durant等偉大人物一起完成了今夏最重要的任務。今年夏天，Curry首次代表美國男籃出征奧運會，他在4強戰和金牌戰合計投進17記三分球，狂砍60分，與LeBron James及Kevin Durant攜手幫助球隊完成5連霸。顯然此一成就對他來說意義重大，就像James更改自己的頭像和簡介一樣，Curry也在Twitter/X 和Instagram 上將自己上的個人資料圖片更改為贏得金牌後舉著美國國旗，並發布了自己、James和KD照片；另外他將個人簡介上的「金州勇士後衛」改成了「奧運金牌得主」。Curry表明自己非常感激和幸運能夠代表自己的國家出戰，並在美國隊中與一些最優秀的球員並肩作戰，同時獲得自己職業生涯的第一枚奧運金牌。Curry在奧運比賽上展現自己仍有主宰大賽的能力，儘管有聲音認為他應該去一支有競爭力的球隊，不過這位超級球星此前已經向勇士表忠誠，「我可以明確地說我想成為終生的勇士人，這一直是我的目標。」這位36歲的球員的合約還剩兩年，有資格在今年夏天續約。Curry的整個職業生涯都在灣區度過，他並不想在其他地方度過餘下的職業生涯。