高雄太幸福！飯店火鍋吃到飽「1人免費」　這家酸菜魚799元無限吃

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▲高雄麗尊酒店 2 樓的吃到飽火鍋「木櫃工廠創意鍋物 MUQE FACTORY」推出四人同行來店消費「豪華海陸饗宴」或「頂級海陸饗宴」，可享有一人免費。（圖／翻攝「木櫃工廠創意鍋物 MUQE FACTORY」臉書）

▲春囍打邊爐的兩家高雄分店，推出每人只要799元，享加了滿滿香菜度酸菜魚能無限量吃到飽。（圖／翻攝春囍打邊爐臉書）

位於高雄麗尊酒店 2 樓的吃到飽火鍋「木櫃工廠創意鍋物 MUQE FACTORY」，之前為慶祝奧運得金牌而推出平日限定的優惠活動，現在活動將延長，即日起至8月30日推出第二波活動，內容為「四人同行一人免費」，需選擇「豪華海陸饗宴」或「頂級海陸饗宴」，即每人938元起之選項，可享有一人免費吃到飽。另外，春囍打邊爐的高雄分家分店，則推出每人799元享有酸菜魚吃到飽，包含肉類、海鮮都可無限量續加。高雄麗尊酒店 2 樓的「木櫃工廠創意鍋物 」，是家於2021年開幕的吃到飽火鍋餐廳，業者標榜嚴選1855美國Prime肩胛牛肉、澳洲小羔羊、宜蘭櫻桃鴨、澳洲和牛（938元以上餐價）等肉類，海鮮區則有現撈活蝦、海瓜子、螃蟹、蛤蜊等，及台灣產地直送小農蔬食，搭配號稱是每日熬煮湯頭，自助吧還有沙拉、壽司、熱菜、湯品、麵包、甜點、刨冰、哈根達斯冰淇淋等。「木櫃工廠創意鍋物」於8月初歡慶奧運台灣金牌推出優惠活動，本優惠僅可使用現金、刷卡支付，無法使用餐券。且不得與其他優惠活動或專案合併使用，且團體客、信用卡優惠不適用。另外，春囍打邊爐則有酸菜魚吃到飽活動，每人只要799元就能享有加了滿滿香菜的酸菜魚，裡頭烏鱧魚香嫩、湯頭滋味酸甘，其他菜色還包含梅花豬、沙朗牛、牛五花、花雕雞腿肉，以及文蛤、白蝦、澎湖小卷等海鮮，外加麻辣鴨血豆腐，都可無限續，