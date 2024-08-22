為何柯文哲、陳佩琪面對媒體突然沒聲音？吳子嘉推測：出大事了

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民眾黨主席柯文哲近日身陷政治獻金疑雲，其妻子陳佩琪不僅自爆開人頭公司，又被爆出7月有金主陪看1.2億豪宅，還看了不只一戶，引發社會熱議。近日柯文哲和陳佩琪面對媒體提問，都沒有回應。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，嘴巴不饒人的柯文哲、陳佩琪突然變安靜，是出大事了。吳子嘉21日在節目《關鍵時刻》表示， 柯文哲不怕被罵，且他嘴巴不饒人，一定要跟人家鬥到底，但為什麼他們突然間卻都不講話了？立委黃珊珊、柯文哲夫妻都不講話，柯文哲上午出門去和記者說話，陳佩琪則是從旁邊繞出去，柯文哲幫老婆開了一條路，陳佩琪則從旁邊溜到車上。吳子嘉疑惑，那麼愛吵架的柯文哲和陳佩琪，怎麼突然間變安靜了，認為可能是出大事了。吳子嘉說，他聯想到前桃園市長鄭文燦被收押一事，有3個台塑的人在4月份被收押。現在最重要的是，財務長李文宗可能被收押或收到傳票，這是非常大的事情；而北檢這兩天還在傳訊都委會委員，那是虛招，柯文哲可能是怕到了，才突然沒聲音，不敢吵架。