汪小菲正宮Mandy嗆張穎穎「知三當三」　她回擊：偽豪門生活不易

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▲張蘭轉發葛斯齊影片，內容影射汪小菲前女友張穎穎過去疑似和大S有聯繫，2人聯手設局害汪小菲。（圖／張蘭微博）

▲張穎穎貼出張蘭經營品牌「麻六記」各種食安黑料，諷刺回擊：「三年了，還惹我？把炒作的心思放在產品上能更大更強。」（圖／張穎穎微博）

▲Mandy也加入戰局回應粉絲留言，此外她還開嗆張穎穎：「用這些手段也掩蓋不了一輩子知三當三的汙點。」（圖／微博）

▲針對Mandy指控，張穎穎也發文狂酸：「偽豪門的生活真的很不易，多存點錢才是對的。」（圖／張穎穎微博）

汪小菲與大S（徐熙媛）離婚後，今年5月宣布和交往半年的台灣女友馬筱梅（Mandy）結婚，2人婚後時常在直播中放閃。而汪小菲在二婚前，曾與大陸女星張穎穎交往，近日張穎穎疑似不滿被汪小菲母親張蘭舊事重提，憤怒在微博發文回嗆張蘭，而風波也延燒到汪小菲二婚妻子Mandy，對此Mandy昨（21）日發文直批張穎穎「知三當三」，雙方你來我往炮火不斷。張蘭20日轉發狗仔葛斯齊的影片，內容中提及大S與汪小菲協議離婚時，大S曾拿出汪小菲與1名女子同框照片，葛斯齊在影片中表示：「這照片誰給的？是張穎穎給的」。面對指控，張穎穎也不是省油的燈，發文直呼：「三年了，還惹我？」她PO出張蘭經營品牌的「麻六記」各種食安黑料，聲稱自己手中握有他們的把柄：「保險櫃5部手機，別讓現在歲月靜好掀起一番腥風血雨」。而風波也延燒到汪小菲二婚妻子Mandy，21日凌晨有粉絲留言影射「什麼梅是小四小五來的」，對此Mandy憤怒發文強調：「我是2023年10月在台灣因為朋友才認識的汪小菲，在這之前並不認識他。造謠沒用！事實擺在這！」此外有粉絲提到先前汪小菲被流出的私照中疑似見到Mandy身影，Mandy也強硬反駁：「你應該去找原圖，拿著原圖上法庭上說。」並隔空開嗆張穎穎：「用這些手段也掩蓋不了一輩子知三當三的污點。」張穎穎也不甘示弱發文諷刺：「我以為對方女孩子是很聰明的，還是我高看了，說那句話把你男人置於何地？」她表示自己堅持不傷害女方，因為她深知每次的糾紛都是各路女方在收尾，男方則隱身不見，女方永遠被當槍使。張穎穎最後也大酸：「偽豪門的生活真的很不易，多存點錢才是對的，不然以後需要花很多錢打官司和治病。」