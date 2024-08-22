林宜瑾涉詐助理費100萬交保　本尊發聲：眼前最重要是釐清真相

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民進黨立委林宜瑾疑因涉嫌詐領助理費，台南地檢署21日兵分多路，大動作搜索其立法院辦公室與地方服務處，傳喚15名嫌疑人、4名證人到案，經檢察官漏夜訊問，認定林宜瑾涉犯貪污治罪條例、偽造文書等罪嫌，諭令100萬交保、限制出海、出境。稍早林宜瑾在臉書發文表示，眼前最重要的事情就是釐清真相，然後趕快把司法資源還給其他更需要獲得妥善處置的弊端。林宜瑾涉嫌詐領助理費，檢方21日漏夜訊問後認定，林宜瑾犯貪污治罪條例、偽造文書等罪嫌，交保100萬元，並限制出海、出境，黃姓辦公室主任同樣犯貪汙、偽造文書罪嫌重大，並且有串供、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。林宜瑾在友人幫助下湊得100萬元保金，完成交保手續後隨即離開地檢署，面對媒體提問，她強調「我坦坦蕩蕩，相信法律會還我清白」。稍早林宜瑾也在臉書發聲，先是感謝各位朋友的關心和鼓勵，「大家的心意我都有收到，很不好意思讓大家擔心了」，她表示，眼前最重要的事情就是釐清真相，然後趕快把司法資源還給其他更需要獲得妥善處置的弊端，「再一次謝謝大家的關心。」