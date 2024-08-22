饒舌歌手國蛋開唱遭「當眾襲臀」喊告！主辦證實PiNkCHAiN動手的

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▲饒舌歌手國蛋發文緝凶，蒐證預備提告襲臀者PiNkCHAiN。（圖／國蛋Instagram）

▲山城生活節發文證實，襲臀國蛋的人是PiNkCHAiN。（圖／山城生活Instagram）

饒舌歌手國蛋日前在山城生活節演出時，突然遭到一名男子「當眾襲臀」引起熱議，國蛋昨（21）日也在IG發文，公開這名性騷擾他的男子面貌；不僅網友留言指認，該男子就是曾錄製《大嘻哈時代》的饒舌歌手PiNkCHAiN（粉紅鍊人），山城生活節主辦單位也發文證實，並要求PiNkCHAiN與國蛋方面主動聯繫。饒舌歌手國蛋日昨日在IG發文表示：「我是國蛋，有件事想跟各位報告，在上週的山城音樂節，圖中這位先生未經過我同意觸碰我的身體，有人知道是誰嗎？」國蛋強調他與對方並不認識，對方卻任意觸碰他身體：「他在我表演未經過我同意觸碰我的身體，這是性騷擾、完全的性騷擾，我真的覺得很噁心！」國蛋強調，他與所屬經紀公司顏社目前已經蒐證準備提告：「我們收集好了證據，我不覺得這是可以用玩笑輕鬆帶過的，我與顏社準備要採取法律途徑，好好保護我的身體和尊嚴。」他希望不要因為一顆老鼠屎，毀了山城生活節：「謝謝大家，也麻煩大家，希望任何人都不要再遇到這種事。」山城生活節昨晚也在IG限時動態發文，證實「襲臀」國蛋的人就是饒舌歌手PiNkCHAiN：「山城生活節對於每一位演出者的安全問題十分重視，發生此事非常遺憾，已跟顏社積極溝通處理。」主辦單位強調，目前已請PiNkCHAiN主動與國蛋與其經紀公司顏社聯繫。