台中國際動畫影展10週年　5大名產成角色IP與影迷互動

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全台唯一以「動畫」為主題的「TIAF台中國際動畫影展」今年10歲了！今(22)日率先公開10週年全新主視覺及形象動畫影片，特別打造影展全新角色IP「Taichill Friends」與影迷互動；除了將推出限定周邊商品，角色們也將在9月開始出沒在城市裡串門子，最重要的是10月18日至27日動畫影展將在大魯閣新時代威秀影展盛大登場，邀請大家與「Taichill Friends」一起加入動畫城市慶典。台中市長身兼基金會董事長盧秀燕表示，動畫影展自2015年起在台中萌芽扎根，不僅串連國內外動畫新星與巨擘，也為台灣精彩動畫作品提供展演放映的平台。今年藉十週年這個別具意義的里程碑，不僅將影展擴大延長至10天，更加碼規劃10個放映單元，期盼用更多作品回饋及感謝影迷這幾年的相伴。台中市影視發展基金會表示，由台中市政府及新聞局指導、基金會主辦的「2024台中國際動畫影展」，十週年全新角色IP及形象動畫影片，皆由MixCode混合編碼工作室擔任動畫及主視覺設計。工作室擅長活用藝術設計結合動態視覺，創造超乎想像的品牌印象，曾多次參與金曲獎和金馬獎視覺設計而頗負盛名，本次再次操刀設計TIAF視覺，藉由圓球象徵動畫初始最純粹的樣貌，活躍「彈跳」時的動畫表現，擷取三種基本變化型態，搭配動畫「延伸無限可能」的意象，最終誕生十週年角色IP「Taichill Friends」，並在一系列視覺設計中完美融入台中著名地標，以鮮明形象為動畫影展揭開序幕！基金會說，本屆十週年全新角色IP的發想，起源於台中在地的飲食習慣、名產與環境特性，創造出代表中部首選伴手禮太陽餅的「餅餅」、奼紫嫣紅綻放的「花花」、城市綠意遍布感的「草草」、台中必加辣椒醬之一的「辣辣」，以及作為珍珠奶茶發源地而誕生的「涼涼」，五隻角色個性迥異、渾圓趣味的外型，相當討喜。基金會補充，自9月起動畫影展的周邊活動將陸續展開。除了首度在Park2草悟廣場將展出「Taichill Friends大型氣球裝置」，盛大邀請影迷同樂外，還特別規劃兩檔動畫展覽。「明日時時：動畫創作聯展」將揭開本屆入圍作品背後的創作秘辛，包含美術設計、角色設定、分鏡草稿等幕後工作內容都將首度公開，讓觀眾有機會進入創作者的妙想世界，身歷其境感受動畫耕耘點滴；「昨日瞬間：十週年回顧展」則召喚出時光機，將封藏的歷年周邊商品、影展手冊等演進歷程重回觀眾視野，邀請動畫迷們一同重溫每個精彩瞬間。