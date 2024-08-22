木可公司變黨主席營企業！他批柯文哲：愛蹭牛鬼蛇神　跟斗栽大了

民眾黨主席柯文哲競選總統時的政治獻金帳目不清，柯文哲找長期熟識的李文宗、李文娟兄妹經營的木可公關公司，也被譏為黨營事業。前立委林濁水說，柯文哲兩次參選台北市長都沒這樣搞，但柯文哲為權愛蹭牛鬼蛇神，現在牛鬼蛇神加持，黨主席營企業登場，結果跟斗栽大了。
林濁水在臉書說，有人貪錢，有人貪權，有人兩個都愛。到現在，看不出柯文哲是愛錢的人，但為了權搞黨主席營企業。前兩次選舉都沒這樣搞，也都OK，但柯文哲為權愛蹭牛鬼蛇神，現在牛鬼蛇神加持，黨主席營企業登場，結果跟斗栽大了。
不過林濁水也說，柯文哲自爆不是今天才開始，幾年來他自爆了又自爆，他的自爆已經不是什麼稀奇之物，稀奇的是一再自爆，卻還可以存留到現在。何以致此？他過人的聰明當然是個原因，但肯定還有更關鍵的。
林濁水說，當今政壇英雄豪傑牛鬼蛇神濟濟多士，為什麼會一直留著這麼大的一個空間給他縱橫捭閤？為什麼其他人沒有本事把這個的空間攻佔下來？這樣一個政治結構，他的內容是什麼？無論如何，這是當今眾英雄豪傑和牛鬼蛇神一個無從迴避的嚴酷課題。
我是廣告 請繼續往下閱讀
不過林濁水也說，柯文哲自爆不是今天才開始，幾年來他自爆了又自爆，他的自爆已經不是什麼稀奇之物，稀奇的是一再自爆，卻還可以存留到現在。何以致此？他過人的聰明當然是個原因，但肯定還有更關鍵的。
林濁水說，當今政壇英雄豪傑牛鬼蛇神濟濟多士，為什麼會一直留著這麼大的一個空間給他縱橫捭閤？為什麼其他人沒有本事把這個的空間攻佔下來？這樣一個政治結構，他的內容是什麼？無論如何，這是當今眾英雄豪傑和牛鬼蛇神一個無從迴避的嚴酷課題。