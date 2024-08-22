蘋果iOS Bug輸「4個字元」輕易讓iPhone崩潰　記者實測：沒事別玩

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▲iOS近日出現嚴重Bug，只要輸入4個字元「“”::」就能輕易讓iPhone crash，畫面直接崩潰，出現凍結或是重新啟動。（圖／螢幕截圖）

蘋果iOS近日被抓到嚴重Bug，只要輸入4個字元「“”::」就能輕易讓iPhone crash，畫面直接崩潰，出現畫面凍結或是重新啟動的狀態。《NOWnews》實際在iOS 17.6.1作業系統並輸入「“”::」確實就出現重新啟動的狀態。實際訪問莊姓資深工程師，認為該Bug算是低級錯誤，目前只能避開觸發崩潰的關鍵字元，同時等官方提供新版本才有得解。想要避免iPhone 畫面凍結或是自動重啟，近期要先避開「“”::」四個字元，國外有網友發現只要在 iPhone 任一桌面下滑的「搜尋」，或 「App 資料庫」中輸入「“”::」四個字元就會造成iPhone crash崩潰。外媒9to5Mac在多部 iPhone 和多個 iOS 版本上對此Bug進行了測試，發現新版本 iOS 17 中，確實會出現crash，讓iPhone自動重新啟動。《NOWnews》實際使用iPhone 15 Pro，作業系統為iOS 17.6.1，在桌面滑到最底的「App資料庫」上方輸入「“”::」確實就出現重新啟動的狀態，使用iOS 18 Beta版進行測試則一切正常。而重新啟動屬於soft reboot軟重啟，只會影響到介面入口的Springboard，白話來說，就是會突然出現重新開機的黑畫面，但重啟的時間不會太久，也不會當機，雖然影響不大，但還是不建議民眾嘗試。科技媒體也陸續在不同平台上發現問題，像是在iPadOS 17輸入「“”::」就會立即當機重啟。在 iOS 18 和 iOS 18.1 中輸入這些字元會導致搜尋短暫凍結，但 Springboard 不會完全崩潰。目前就只能等官方釋出新版本才能解套。