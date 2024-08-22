《正港分局》今首播5大看點！許光漢入伍前作品　鋼鐵直男傻辦案

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《正港分局》是電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的衍生影集。（圖／Netflix提供）

▲邰智源相隔10年後再度回歸影集演出，當上成語殺人魔。（圖／Netflix提供）

▲許光漢（左）、王淨在《正港分局》辦案，為了抓到「成語連續殺人魔」展開調查。（圖／Netflix提供）

許光漢大紅之際去當兵，入伍前最後作品《正港分局》今（22）日首播，劇中他飾演員警編號59487吳明翰，是鋼鐵直男、歧視專業戶，在正港分局超鬧登場，《NOWnews今日新聞》整理該劇5大看點，讓讀者們掌握重點追劇。33歲的許光漢低調入伍，網路上被爆料看到他在成功嶺現身，事情才曝光，他雖然缺席首映會，不過事先都拍好影片，人沒到依舊誠意滿滿介紹作品，他分享：「雖然這次辦案的節奏很荒謬，但現場的佈置一定都不會馬虎，美術拍攝手法都很精緻。」他更形容正港小隊像是一盤「散沙」，「但雖然一開始是盤散沙，但隨著辦案的過程會有一種聚沙成塔的感覺，大家聚齊在一起的時候，就會有莫名的和諧感。」該影集是2023年全台票房冠軍、現象級動作喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的衍生影集。影集則和電影《鬼家人》時空背景不同，劇情也將聚焦吳明翰所屬「正港分局刑事偵查隊」危險又歡樂的工作日常，每集都以喜劇手法描述各種時事話題。《正港分局》邀請「木曜4超玩」成員邰智源、KID林柏昇、謝坤達、溫妮、泱泱（吳泱潾）、阿部瑪利亞全員參演，以及歌手黃宣也首次跨界加入演出。相隔10年後再度回歸影集演出，被問及睽違演出就當上成語殺人魔「水源」的心情：「這個角色有著很獨特的性格，也讓我在表演上有更多發揮的空間。希望這次能藉由這個角色帶給觀眾看見不一樣的我。」《正港分局》由金盞花大影業股份有限公司製作，監製金百倫和《鬼家人》導演程偉豪、《當男人戀愛時》導演殷振豪攜手打造，並且為電影原班人馬許光漢、王淨、馬念先等熟悉的面孔。為了讓所有人都能夠欣賞影集，Netflix首次為華語作品舉行華語作品無障礙形式的首映活動，透過「口述影像」和「情境字幕」的功能，打造一場跨越障礙，讓所有觀眾都有機會沉浸享受影視作品內容的觀影體驗。Netflix平台在全球超過190個國家和地區均有提供服務。