大谷翔平投球復健良好！道奇投手傷兵潮　教頭仍重申：明年才回歸

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▲道奇日籍強投山本由伸，目前恢復狀況良好，已經在進行模擬賽訓練，預計下週會再投一場3局的模擬賽，而可能的回歸時間則是定在9月中。（圖／NOWnews資料照）

大谷翔平投球復健良好！洛杉磯道奇總教練Dave Roberts在今（22）日接受日本媒體受訪時，談到了隊內多位投手的復原狀況，包含日籍「二刀流」球星大谷翔平，他表示大谷翔平的恢復狀況朝著正向發展，而山本由伸可能在9月中回歸，不過王牌強投Tyler Glasnow則可能無法準時回歸。根據日本媒體《體育報知》的報導指出，Dave Roberts在受訪時表示，但另一方面，，對於道奇岌岌可危的分區龍頭寶座來說，十足是個不利的消息，目前分區排名第2、3名的亞利桑那響尾蛇、聖地牙哥教士，和道奇都只有3.5場勝差。談到昨（21）日有在賽前練投的大谷翔平，Dave Roberts表示：「他的投球訓練計劃很順利。老實說，我也不太確定他投球的具體狀況，但根據我觀察到的情況，一切都朝著好的方向發展。」同時，他重申，