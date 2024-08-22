台南幫相繼出事！黃暐瀚12字評論：不至於實質影響賴清德

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繼交通部前部長李孟諺因婚外情黯然下台，到昨日檢調搜索綠委林宜瑾辦公室，加上過去行政院前院長陳宗彥疑似接受性招待下台，被稱為是台南幫出事、賴嫡系落馬，對此資深媒體人黃暐瀚表示，從政治面跟司法面解讀，連續3位嫡系子弟兵出事，要說賴黨內威信不受影響，那是騙人的，還不至於實質影響其領導權威，評論是「政治上不好看，司法上有加分」。黃暐瀚說，從陳宗彥的再起訴、李孟諺的私德請辭，到林宜瑾的涉嫌詐領助理費被南檢調查，3位「賴清德嫡系」重要政治人物一一出事，可以從政治面跟司法面去解讀。首先是政治面，有人在鬥賴清德，這個說法最主流，不想讓賴清德一人獨大、賴系獨大，所以從內部破壞，出手制衡。黃暐瀚說，事實上連續3位嫡系子弟兵出事，要說賴清德黨內威信不受影響，那是騙人的，但影響能有多大？也不用放大解讀到威信崩壞的程度，畢竟賴清德現在是主席、是總統，下面的子弟兵出狀況，還不至於實質影響賴清德的領導權威。而司法面部分，先前押鄭文燦，一堆人說是「打擊異己」，現在辦林宜瑾，難道是「拿刀插自己大腿」？黃暐瀚認為，這幾件案子辦下來，反而更證明了檢調無顧忌、「無上限、誰犯事就辦誰，不受「總統指揮」。這對民眾看待檢調的獨立性，反而是加分的，因此結論就是「政治上不好看，司法上有加分」。