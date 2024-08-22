東京破紀錄大雨！車站現瀑布、交通大亂　鄭明典：很奇特的雨型

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日本關東地區昨（21）日受到當時仍是熱帶低壓的珊珊颱風影響，大氣狀況十分不穩定，東京地區更在晚間時降下「游擊式暴雨」（ゲリラ豪雨），除了一度造成羽田機場與東海道新幹線暫停航班起降與停駛之外，車站、街道多處淹水。對此，前氣象局長鄭明典指出，東京破紀錄大雨是很奇特的雨型。鄭明典在臉書上發文指出，日本東京破紀錄大雨是很奇特的雨型，是隱藏在大尺度不穩定帶中的，很小尺度的對流雨！鄭明典表示，「對流胞很分散、零星，但對流很強！背景是持續的高溫，表示高壓下沉逆溫很強，逆溫限制對流，但是也讓逆溫層上方大氣變得很不穩定（輻射平衡的特性），一旦對流突破逆溫層，後續的發展就很猛烈！」鄭明典也在文中提到，地表的高溫讓低層大氣含有較高的水氣量，提供對流的能量和高效率的降雨。在深一層的原因，天氣的極端和日本周邊的高海溫脫不了關係。不過鄭明典最後表示，和台灣相比，東京昨日經歷的降雨還不算太極端，「但是對日本東京已經是破紀錄，這就是『不熟悉的天氣狀態』的問題！」