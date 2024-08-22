跟進科技廠赴印度 17家台灣機械、自動化廠出征Automation Expo

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台灣精品再度於印度孟買Automation Expo展覽中大放異彩！今年參展規模持續擴增為歷年新高，台灣精品館攜手17家台灣企業展出逾34件智慧機械、自動化設備及工業電腦等頂尖產品，成功聚焦印度買家目光。隨著印度政府積極推動「印度製造」政策，Apple等全球製造巨頭紛紛將生產線轉移至印度；台灣憑藉在資通訊、精密機械等領域的深厚實力，成為印度製造業的重要合作夥伴。駐孟買台北經濟文化辦事處張鈞宇處長指出，台灣擁有豐富的整廠規畫與製程改善經驗，可依買主需求打造各類自動化解決方案，協助印度企業實現製程升級、彈性生產及品質改善等目標。今年台灣精品館展品類別多元，機械設備類有上銀、達明機器人、岡豐、新代集團旗下聯達智能及正鉑雷射，自動化設備及配件有明緯、東佑達、盟英，工業電腦及工業物聯網品牌有研華、泓格、研揚、普萊德、精聯、智愛、維田、融程，另外還有凱士士的工業用配件。這些產品不僅符合印度製造業轉型升級的需求，更能協助印度企業提升生產效率、降低成本，並實現永續發展目標。台灣精品舉辦「Taiwan Excellence, Together for Automation Excellence」發表會邀請多位印度產業界重量級人士與會，包含馬哈拉施特拉邦商業協會理事長Pritesh K. Shah擔任特別嘉賓，The Economic Times、The Manufacturing Today、Industrial Automation等印度重要媒體亦派代表出席。研華、上銀、明緯、正鉑雷射與普萊德等台灣企業分享了在智慧製造、能源效率、品質檢測等方面的創新解決方案，獲得與會者熱烈迴響。