陳佩琪狂自爆提油救火！蔡正元：政治人物配偶應以「她」為標竿

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民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，但妻子陳佩琪頻頻自爆，是「提油救火」引發爭議。對此，前立委蔡正元認為，所有追求大位的政治人物的配偶，要以前總統馬英九的妻子周美青作標竿，她不是沒有見解，只是從不在外面評論任何一件事，至於慘劇最嚴重的則是前總統陳水扁妻子吳淑珍，真的建議政治人物配偶要少對外講話。蔡正元在政論節目中提到，周美青是很好的標準，即使外界罵馬英九，但每個人都對周美青讚賞有加，因為周美青態度從容，進退有節，但周美青從來不會在外面講任何一句話、評論任何一件事，這不是周美青沒見識，從蔣宋美齡以後，歷屆總統夫人，學歷最好的就是周美青，經歷最好的也是周美青。「有人能夠跟她比嗎？」蔡正元說，台灣的政治文化裡面，夫人太多話，經常會出事，因為人家會拿放大鏡看你的前言後語。慘劇最嚴重的就是吳淑珍，動不動就愛講話，當社會大眾對你印象好的時候，無論講什麼話都會被誇大讚美，可是當情勢一逆轉的時候，就很慘了，「何必去惹這個事？」蔡正元直言，也許陳佩琪對公共事務很有見解，但畢竟是柯文哲的夫人，有什麼意見，讓發言人去講就好了，臉書就貼一些溫馨的事情，不要去涉及到公共事務，另外，行事作風要很謹慎，特別是買房子、買車子。