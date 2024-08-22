李孟諺遭爆外遇！小三發聲明道歉正宮　黃揚明一看：有高人指點

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交通部長李孟諺19日被爆料曾有長達10年的婚外情，對象為一名來自中國大陸的張姓女子，親密合照也在網上瘋傳，隨後他即刻請辭並獲准。而張女21日發布聲明，除向李夫人道歉，並稱自己認識李孟諺的時間點是在2009至2010年，後來李孟諺全家搬至台南任職水利局長，2人才漸漸淡去成為朋友，並無PTT所稱任高官即始亂終棄之事。對此，資深媒體人黃揚明認為，這篇聲明有高人指點。黃揚明21日在節目《國民大會》表示，張姓女子特別在聲明中提及，和李孟諺認識的時間點是在2009到2010年，強調是在李孟諺於台北任職時，2人就認識了，內容也提及，李孟諺2010年底12月就到台南擔任水利局長，2人漸漸淡去成為朋友；可被爆出的合照中，有一張是2014年的照片。黃揚明認為，這篇聲明是有高人指點，要把跟賴清德市府的連結壓到最低，再將房子跟李孟諺都切割無關，而現在關鍵在於廉政署要查了，總需要有這樣的聲明，說要出來道歉。不過黃揚明質疑，這篇文章是否真的是張姓女子寫的，並點出聲明中的「ptt」還寫成「pit」 ，認為這篇聲明是有點特別。