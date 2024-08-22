石岡熱氣球嘉年華　東勢警：實施交通管制

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2024台中石岡熱氣球年華，東勢警分局有鑑於過去石岡熱氣球嘉年華活動，吸引了許多民眾前來觀賞、體驗，今年也特別規劃交通疏導措施，疏導日期、時段為8月23日(五)3時至20時、8月24日(六)3時至21時、8月25日(日)3時至20時，活動舉辦時間會將國校巷規劃為行人徒步區，同時豐勢路1巷也實施單向入場交通管制，呼籲參加的民眾能多利用大眾運輸工具前往會場。東勢警分局表示，因石岡區土牛休閒運動公園腹地狹小，進入公園主要道路受限於地形等因素，沿線路幅狹窄、彎道多，車輛無法會車，為避免車多壅塞，主辦單位已規劃場外停車場、免費接駁車、單行道及行人徒步區等方案。石岡熱氣球嘉年華活動周邊停車暨接駁站資訊如下：一、 石岡水壩：石岡水壩停車場、石岡自行車租賃業者(詳如石岡區公所公告)。二、 石岡區公所：石岡和平夜市空地、石岡旅客中心、石岡區公所前。三、 石岡情人情人木橋：情人木橋停車場。四、 東勢河濱公園：東勢河濱公園停車場、東勢立體綜合停車場、東勢停7停車場。五、 土牛國小(僅開放機車停放)。參展交通動線規劃一、 入場：(一) 由國道四號下東勢端左轉豐勢路後直行→於豐勢路與明德路口左行豐勢路→於石岡水壩管理中心(或附近合作自行車租賃業者)停車場→搭乘免費接駁車前往會場→沿線停靠石岡區公所、情人木橋、抵達土牛國小下車→徒步國校巷進入會場。(二) 由國道一號三義交流道下→苗140縣道→苗栗縣卓蘭鎮→經過卓蘭大橋→沿東蘭路直行→於東關路左轉→直行東關路後→第3個路口右轉下東勢河濱公園停車場→搭乘免費接駁車前往會場→抵達土牛國小下車→徒步國校巷進入會場。(三) 由北屯區東山路→新社區中興嶺→中和街→左轉中正街→直行萬仙街→右轉豐勢路→右轉豐勢路1巷進入活動會場或右轉東關路至東勢河濱公園停車場搭乘免費接駁車前往會場。二、 離場：（一） 土牛運動公園→沿河堤道路往東豐綠廊方向離場→左轉和順街→直行萬敦街→左轉豐勢路728巷→右轉豐勢路→續接國道四號離場或右轉石城街左轉東蘭路→卓蘭大橋→左轉苗140縣道→離場。（二） 土牛運動公園→沿河堤道路往東豐綠廊方向離場→左轉和順街→直行萬敦街→左轉豐勢路728巷→直行萬仙街→中正街→右轉中和街→中興嶺圓環→北屯區東山路離場。三、自駕車輛亦可停放於東勢客家文化園區、東勢立體綜合停車場→於東勢總站搭乘豐原客運至「下土牛」站：90、90延、206、206延、207、207 繞、208、209、153、153副、153區、153延、850、865。請使用臺中市公車動態資訊網查詢，抵達土牛國小下車→徒步國校巷進入會場。東勢警分局轄區尚有東豐自行車綠廊、東勢林場、新社古堡莊園等知名景點，加上轄內東坑路、臺8線等，為鄰近之大雪山森林遊樂區、谷關等知名山林避暑景點，東勢警分局預估在熱氣球活動期間，轄區內會湧入大量人、車潮，因而在轄內各重要路口編排員警、義交人員等民力加強交通疏導。為避免車多壅塞，東勢警分局特別呼籲民眾，請配合員警交通疏導措施，且可多利用免費接駁車進入會場，避免因塞車影響出遊心情；如有車多情事，也請參展遊客耐心遵循警察及義交人員疏導，以維護行車秩序及安全，敬祝各位民眾可以開心出門、平安回家。