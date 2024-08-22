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新南向成效不彰？境外生降逾萬人　教育部：採多元招生策略

記者林則澄／台北報導

▲針對審計部指出112學年度境外生人數相較108學年度下降，教育部回應採行多元招生策略，輔以獎學金提高來台就學誘因。（圖／記者林則澄攝，2024.06.11）
▲針對審計部指出112學年度境外生人數相較108學年度下降，教育部回應採行多元招生策略，輔以獎學金提高來台就學誘因。（圖／記者林則澄攝，2024.06.11）
政府力推新南向政策的背景之下，不少學校也對東南亞國家的學生拋出招生的橄欖枝，不過監察院審計部日前統計，112學年度台灣境外生大多集中東南亞國家，而且人數相較108學年度減少超過1萬人。教育部指出，會對各國學生採行多元招生策略、辦理聚焦台灣高等教育特色為主的教育展覽，輔以獎學金提高來台就學誘因。

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政府近年力推新南向政策，旨在促進台灣之於東南亞國家的影響，不少大學也是相當注重當地的招生情況，監察院審計部公布中央政府總決算審核報告指出，112學年度境外生主要來自越南、印尼、馬來西亞、日本、香港、泰國、美國、菲律賓、南韓、印度等10 國與地區，合計9萬1673人，達到境外生人數的79％，而在大專校院境外生共有11萬6038人，其中學位生6萬7299 人，非學位生4萬8739 人，相較108學年度的12萬8157人減少1萬2119 人，減幅達到9.46％，主要是因中國大陸籍生人數減少所致。

針對開拓境外生來源，教育部指出，除了深耕新南向國家學生招生業務，也對全球各國學生採行多元招生策略，例如推動《重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生計畫》，將以重點領域系所、國際專修部雙軌招生，另也推動「新型專班」，招收國際學生不限國別，均由國發基金提供獎學金，企業提供生活津貼，同時也會配合強化人口、移民政策，營造畢業留台就業友善環境，提高各國學生來台就學誘因。

此外，教育部表示，將會擴大美國、韓國、蒙古等國家辦理聚焦台灣高等教育特色為主的教育展，補助高等教育國際合作基金會參加亞洲、美洲、歐洲等重要教育者年會，亦將辦理雙邊教育論壇，合作對象包括日本、美國、德國、法國等國家，宣傳、介紹台灣高等教育優勢，並且持續提供僑外生相關獎學金等，鼓勵各國優秀學生來台就學。

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