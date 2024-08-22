中秋蛋黃酥買嘸陳耀訓！隱藏版「金莎」賣爆10萬顆　馬卡龍也出招

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▲東京巴黎甜點的「金莎菠蘿蛋黃酥」，包裝金光閃閃、蛋黃酥渾圓飽滿。（圖／東京巴黎甜點提供）

▲東京巴黎甜點「金莎菠蘿蛋黃酥」顏值高，成為送禮熱門。（圖／東京巴黎甜點提供）

▲查理布朗烘焙2024年全新推出台灣第一顆「馬卡龍蛋黃酥」。（圖／查理布朗烘焙提供）

▲查理布朗烘焙「馬卡龍蛋黃酥」打造法式台風蛋黃酥。（圖／查理布朗烘焙提供）

▲獲獎無數的「台灣Ｑ餅」也有中秋節預購優惠。（圖／查理布朗烘焙提供）

9月17日中秋節將至，近年最夯的蛋黃酥搶購大戰已開打，買不到極度難搶的陳耀訓別難過，推薦蛋黃酥新秀可嚐鮮，讓人誤以為是知名巧克力、金光閃閃的東京巴黎甜點「金莎菠蘿蛋黃酥」，去年可是賣爆10萬顆超人氣！查理布朗烘焙今年推出全台第一顆「馬卡龍蛋黃酥」，出奇招創意開吃法式台灣味。創辦人陳國文師傅於2016年成立，以彌月蛋糕從電商通路崛起，擁有網路超高人氣；中秋節獨創顏值金光閃閃的「金莎菠蘿蛋黃酥」，不只曾獲選2022新北特色好禮獎，去年更直接賣爆10萬顆！東京巴黎甜點「金莎菠蘿蛋黃酥」嚴守選、熬、熟，泡，醃、篩、分，桿、揉、捏、包、烤等12道工序；「鹹蛋黃」選自屏東四重溪，以友善環境放養方式飼育、產量少稀有且醃製熟成滿30天的飽滿金黃紅土鹹鴨蛋，再以台式釀造酒醃製提香；靈魂「奶油」原料投入22公升鮮奶產出一公斤奶油、再經6小時熟成，調配出專屬蛋黃酥餅皮及外層菠蘿皮；「紅豆餡」則以九號紅豆蒸煮出豆香濃郁、飽滿口感；與鹹蛋黃以一比一黃金比例搭配。2024「金莎菠蘿蛋黃酥」升級烘烤細節，除了酥香層級往頂規躍進，並將蛋黃酥每一單顆皆以鋁箔金色紙張包裝，宛如渾圓飽滿的大金莎，共推出兩款禮盒可選。9入禮盒搭配精美紅色燙金印花緞帶，預購價799元（原價858元），5入禮盒預購價458元（原價498元）可加購緞帶。即日起至8月31日於南京店及大安店開放預購，各限量1500組售完為止，取貨日期為即日起至9月22日。創立超過20年、以雞蛋布丁打響名號的，更以「台灣Q餅」獲獎無數；2024年則推出台灣第一顆「馬卡龍蛋黃酥」，用台式馬卡龍圓餅外表、蘊藏蛋黃酥風味，為中秋節糕餅出奇招。查理布朗烘焙「馬卡龍蛋黃酥」創意挑戰外皮、奶油內餡、烏豆沙與鹹蛋黃4大重點的平衡新滋味，「外皮」以台式馬卡龍工法、全蛋製作並烘烤成酥鬆巧脆的口感；獨家獨特將「鹹蛋黃」的迷人鹹香味提取到奶油上，調製的「奶油內餡」再與綿密「烏豆沙」依黃金比例結合，甜鹹濃郁，平衡互不搶味。冰起來吃或退冰回溫後再吃都不影響，像極了吃馬卡龍又像吃了蛋黃酥。查理布朗烘焙「馬卡龍蛋黃酥」6入新品上市價280元，即日起於官網及民生總店、微風北車櫃點2家門市正式開賣，新品首發銷售限定500組，售完為止；「台灣Ｑ餅」也同步推出預購優惠，5入預購價335元（市價350元）、8入預購價535元（市價560元）、12入預購價800元（市價840元）。