TPBL／新竹御嵿攻城獅宣佈續約艾夫伯！新球季40歲生涯最終戰？

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲艾夫伯上賽季例行賽場均攻下23分7.9籃板3.6助攻，搶下PLG聯盟得分王頭銜。（圖／攻城獅球團提供）

新竹御嵿攻城獅球團今日宣佈與艾夫伯（Michael Efevberha）正式續約。艾夫伯上賽季例行賽場均攻下23分7.9籃板3.6助攻，搶下PLG聯盟得分王頭銜。除了場上表現優異外，艾夫伯上賽季例行賽場均攻下23分7.9籃板3.6助攻，是PLG聯盟的得分王，而他在台灣先是打過T1聯盟台啤雲豹隊，去年轉戰新竹御嵿攻城獅，拿下得分王寶座。今年再戰新聯盟TPBL，持續效力新竹御嵿攻城獅。艾夫伯也透露，「，很希望在新竹留下最難忘的回憶！」艾夫伯預計於8月底返台，他興奮地說：「獅紫軍們準備好迎接精采的新賽季吧，我已經迫不及待再次看到大家，我們新竹見！」