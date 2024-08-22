TPBL／新竹御嵿攻城獅宣佈續約艾夫伯！新球季40歲生涯最終戰？

新竹御嵿攻城獅球團今日宣佈與艾夫伯（Michael Efevberha）正式續約。艾夫伯上賽季例行賽場均攻下23分7.9籃板3.6助攻，搶下PLG聯盟得分王頭銜。除了場上表現優異外，艾夫伯更是攻城獅的靈魂人物，不論是在訓練時或是比賽中，都為球隊帶來充沛能量。攻城獅張樹人總經理表示：「艾夫伯一直是很稱職的領導者，在攻防兩端都是攻城獅的核心。艾夫伯對於比賽、訓練的投入程度非常值得所有年輕小將學習，我們很期待新賽季能與他再續前緣，相信他能繼續以曼巴精神感染團隊！」
艾夫伯40歲 可能是最後一個球季
艾夫伯上賽季例行賽場均攻下23分7.9籃板3.6助攻，是PLG聯盟的得分王，而他在台灣先是打過T1聯盟台啤雲豹隊，去年轉戰新竹御嵿攻城獅，拿下得分王寶座。今年再戰新聯盟TPBL，持續效力新竹御嵿攻城獅。
艾夫伯今日正式邁入40歲，這將是他職業籃球生涯的第十七個球季，艾夫伯表示：「近期我在義大利展開自主訓練，我給自己的期許是要比上季更拚命更努力，全力爭奪總冠軍。」
艾夫伯也透露，「新賽季很有可能是我球員生涯的最後一季，很希望在新竹留下最難忘的回憶！」艾夫伯預計於8月底返台，他興奮地說：「獅紫軍們準備好迎接精采的新賽季吧，我已經迫不及待再次看到大家，我們新竹見！」
攻城獅張樹人總經理表示：「艾夫伯一直是很稱職的領導者，在攻防兩端都是攻城獅的核心。艾夫伯對於比賽、訓練的投入程度非常值得所有年輕小將學習，我們很期待新賽季能與他再續前緣，相信他能繼續以曼巴精神感染團隊！」
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艾夫伯上賽季例行賽場均攻下23分7.9籃板3.6助攻，是PLG聯盟的得分王，而他在台灣先是打過T1聯盟台啤雲豹隊，去年轉戰新竹御嵿攻城獅，拿下得分王寶座。今年再戰新聯盟TPBL，持續效力新竹御嵿攻城獅。
艾夫伯今日正式邁入40歲，這將是他職業籃球生涯的第十七個球季，艾夫伯表示：「近期我在義大利展開自主訓練，我給自己的期許是要比上季更拚命更努力，全力爭奪總冠軍。」
艾夫伯也透露，「新賽季很有可能是我球員生涯的最後一季，很希望在新竹留下最難忘的回憶！」艾夫伯預計於8月底返台，他興奮地說：「獅紫軍們準備好迎接精采的新賽季吧，我已經迫不及待再次看到大家，我們新竹見！」
攻城獅張樹人總經理表示：「艾夫伯一直是很稱職的領導者，在攻防兩端都是攻城獅的核心。艾夫伯對於比賽、訓練的投入程度非常值得所有年輕小將學習，我們很期待新賽季能與他再續前緣，相信他能繼續以曼巴精神感染團隊！」