Klay Thompson轉戰獨行俠KI是關鍵！主帥Kidd稱：他扮演重要角色

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金州勇士今年夏天和元老球員Klay Thompson告別，勇士主帥Steve Kerr受訪時則表示，K湯需要一個改變的契機，轉隊對他來說是件好事。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃前金州勇士射手「K湯」Klay Thompson，在休賽季離開效力多年的灣區大軍，選擇以3年5000萬美元（約新台幣16.2億元）的價碼轉戰達拉斯獨行俠，他也將與Luka Doncic、Kyrie Irving等明星球員攜手奮戰，目標直指奪下隊史第2座冠軍。獨行俠主帥Jason Kidd稍早接受美媒訪問，談到Klay Thompson如今轉戰獨行俠，他強調雖然過程中有很多人參與招募，但Kyrie Irving的影響則最為重要，「當談到招募時，很多人都參與其中，，這對說服他考慮這一決定，發揮了關鍵作用。」Kidd隨後也承認，球員們在做出加入新球隊的決定時，彼此之間的相互交流非常重要，他開玩笑地說到，「雖然我很想說這一切都是我的功勞，但實「Klay Thompson在做出決定之前，應該也做了不少功課，因為留在勇士對他來說，本來是更為容易的選擇。」Jason Kidd如此總結到。