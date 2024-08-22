Klay Thompson轉戰獨行俠KI是關鍵！主帥Kidd稱：他扮演重要角色

NBA美國職籃前金州勇士射手「K湯」Klay Thompson，在休賽季離開效力多年的灣區大軍，選擇以3年5000萬美元（約新台幣16.2億元）的價碼轉戰達拉斯獨行俠，他也將與Luka Doncic、Kyrie Irving等明星球員攜手奮戰，目標直指奪下隊史第2座冠軍。而稍早獨行俠總教練Jason Kidd受訪時則表示，K湯之所以選擇來到獨行俠，其中Irving在這過程中扮演了相當重要的角色。
K湯轉戰獨行俠關鍵原因 主帥稱Irving是關鍵
獨行俠主帥Jason Kidd稍早接受美媒訪問，談到Klay Thompson如今轉戰獨行俠，他強調雖然過程中有很多人參與招募，但Kyrie Irving的影響則最為重要，「當談到招募時，很多人都參與其中，但其中最重要的一個角色是Kyrie Irving。Irving能夠以球員對球員的方式去進行溝通，分享他在達拉斯的親身經歷，並誠實地告訴Klay（Thompson）他來到達拉斯後會發生什麼，這對說服他考慮這一決定，發揮了關鍵作用。」
Kidd隨後也承認，球員們在做出加入新球隊的決定時，彼此之間的相互交流非常重要，他開玩笑地說到，「雖然我很想說這一切都是我的功勞，但實際上這是多虧有著團隊的努力，而關鍵部分則是Kyrie Irving和Klay Thompson之間的交流。」
Kidd相信K湯已做足功課 才作出轉隊這決定
「Klay Thompson在做出決定之前，應該也做了不少功課，因為留在勇士對他來說，本來是更為容易的選擇。但這也表明Klay如今做出的決定，應該確實花了他不少心思，去徹底瞭解我們（獨行俠）能提供給他的機會。」Jason Kidd如此總結到。
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獨行俠主帥Jason Kidd稍早接受美媒訪問，談到Klay Thompson如今轉戰獨行俠，他強調雖然過程中有很多人參與招募，但Kyrie Irving的影響則最為重要，「當談到招募時，很多人都參與其中，但其中最重要的一個角色是Kyrie Irving。Irving能夠以球員對球員的方式去進行溝通，分享他在達拉斯的親身經歷，並誠實地告訴Klay（Thompson）他來到達拉斯後會發生什麼，這對說服他考慮這一決定，發揮了關鍵作用。」
Kidd隨後也承認，球員們在做出加入新球隊的決定時，彼此之間的相互交流非常重要，他開玩笑地說到，「雖然我很想說這一切都是我的功勞，但實際上這是多虧有著團隊的努力，而關鍵部分則是Kyrie Irving和Klay Thompson之間的交流。」
Kidd相信K湯已做足功課 才作出轉隊這決定
「Klay Thompson在做出決定之前，應該也做了不少功課，因為留在勇士對他來說，本來是更為容易的選擇。但這也表明Klay如今做出的決定，應該確實花了他不少心思，去徹底瞭解我們（獨行俠）能提供給他的機會。」Jason Kidd如此總結到。