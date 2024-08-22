全台首次Red Bull F1賽車！9/28台中登場　票價、交通與優惠整理

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10:00 - 12:00 開放入場

12:00 - 14:00 Red Bull Showrun Taichung

▲Red Bull Racing一級方程式賽車場域圖（圖／取自大玩台中官網）

▲Red Bull Racing一級方程式賽車交通接駁資訊（圖／取自大玩台中）

▲台中日月千禧酒店舉辦抽獎，即日起至9月28日，於3F饗樂全日餐廳單人消費滿1,000元可參加抽獎，有機會獲得Red Bull Racing一級方程式賽車門票。（圖／台中日月千禧提供）

台灣首場Red Bull Showrun Taichung將於2024年9月28日登陸台灣，可親眼目睹真正的Red Bull Racing一級方程式賽車，還有最頂尖的車手，親自示範甩尾、近距離加速、原地燒胎等精彩招式，後勤專業團隊也將抵台組車，確保活動現場的安全與專業賽車水準。活動地點就在台中市政路前將封街展演，票價每人500元，而台中飯店也推出各項優惠活動。《NOWnews今日新聞》整理票價、交通接駁與飯店優惠，相關資訊一文掌握。2024年9月28日（六）臺中市政路前（封街展演）500元（可購買區域為 N2 - N7 ＆ S1、S3 - S5，各區皆為站席）～ 9月27日（五）中午 12:00ibon 售票系統網站、7-11 門市 ibon 機台每人限購 4 張由於現場將會進行交管封路，周遭停車場將都暫停開放，鼓勵各位搭乘大眾交通運輸工具前往會場，請提早出門，避免錯過精彩表演。「市政府站」：購買Ｎ區的民眾於此站下車，步行5-10分鐘即可抵達活動會場。「水安宮站」：購買Ｓ區的於此站下車，步行5-10分鐘即可抵達活動會場。如自行開車前往之觀眾無法就近停車，可將車輛停於水湳大型停車空間， 包含創研21、創研22、創研26與中央公園南側停車場，並於經貿大鵬路口搭乘接駁車前往會場。台灣好行及臺中觀光公車特約店家優惠：9月28日出示「F1賽車展演票根」，可享台灣好行及臺中觀光公車特約店家優惠，另外，台中旅宿業也分別有優惠活動。獨家舉辦抽獎，即日起至9月28日，於3F饗樂全日餐廳單人消費滿1,000元、24F極炙牛排館單人消費滿2,000元即可獲得抽獎券乙張，8月30日、9月13日將各抽獎一次，每次抽出雙人門票10組。持訂票證明或票根訂購我的男神住房專案（平日入住貴賓樓層豪華客房3838元起），平日可免費升等至桂冠樓層豪華客房（依房況許可的情況提供）。持2024國際F1賽車展演訂票證明或票根入住者，享以下優惠： 平日(星期日至五)火星客房1大床3,800元，假日(星期六) 火星客房1大床4,800元；平日(星期日至五)土星客房2中床4,100元，假日(星期六) 土星客房2中床5,300元。以上皆含早餐。持2024國際F1賽車展演訂票證明或票根入住者，享以下優惠： 平日(星期日至五)享放鬆客房1大床或2小床3700元， 假日(星期六) 享放鬆客房1大床或2小床4300元；平日(星期日至五) 享好玩三人房1大床與1和式床4100元，假日(星期六) 享好玩三人房1大床與1和式床4700元。以上皆含早餐。