李珠珢來台灣爆紅！名字一堆人唸錯　韓國啦啦隊10大女神名單整理

全台首次Red Bull F1賽車！9/28台中登場　票價、交通與優惠整理

記者葉盛耀/綜合報導

▲台灣首場Red Bull Showrun Taichung將於9月28日於台中登場，可親眼目睹真正的Red Bull Racing一級方程式賽車，還有最頂尖的車手。本文整理票價、交通與優惠等資訊一次看。（圖／取自大玩台中官網）
▲台灣首場Red Bull Showrun Taichung將於9月28日於台中登場，可親眼目睹真正的Red Bull Racing一級方程式賽車，還有最頂尖的車手。本文整理票價、交通與優惠等資訊一次看。（圖／取自大玩台中官網）
台灣首場Red Bull Showrun Taichung將於2024年9月28日登陸台灣，可親眼目睹真正的Red Bull Racing一級方程式賽車，還有最頂尖的車手，親自示範甩尾、近距離加速、原地燒胎等精彩招式，後勤專業團隊也將抵台組車，確保活動現場的安全與專業賽車水準。活動地點就在台中市政路前將封街展演，票價每人500元，而台中飯店也推出各項優惠活動。《NOWnews今日新聞》整理票價、交通接駁與飯店優惠，相關資訊一文掌握。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🔴Red Bull Racing一級方程式賽車

活動日期：2024年9月28日（六）

活動地點：臺中市政路前（封街展演）

活動時程：

  • 10:00 - 12:00 開放入場
  • 12:00 - 14:00 Red Bull Showrun Taichung
票價：500元（可購買區域為 N2 - N7 ＆ S1、S3 - S5，各區皆為站席）

正式售票期間：即日起 ～ 9月27日（五）中午 12:00

售票平台：ibon 售票系統網站、7-11 門市 ibon 機台

購票方式：每人限購 4 張

▲Red Bull Racing一級方程式賽車場域圖（圖／取自大玩台中官網）
▲Red Bull Racing一級方程式賽車場域圖（圖／取自大玩台中官網）
🔴交通資訊
由於現場將會進行交管封路，周遭停車場將都暫停開放，鼓勵各位搭乘大眾交通運輸工具前往會場，請提早出門，避免錯過精彩表演。

📍台中捷運
「市政府站」：購買Ｎ區的民眾於此站下車，步行5-10分鐘即可抵達活動會場。
「水安宮站」：購買Ｓ區的於此站下車，步行5-10分鐘即可抵達活動會場。


📍停車場與接駁車
如自行開車前往之觀眾無法就近停車，可將車輛停於水湳大型停車空間， 包含創研21、創研22、創研26與中央公園南側停車場，並於經貿大鵬路口搭乘接駁車前往會場。

▲Red Bull Racing一級方程式賽車交通接駁資訊（圖／取自大玩台中）
▲Red Bull Racing一級方程式賽車交通接駁資訊（圖／取自大玩台中）

🔴優惠活動

台灣好行及臺中觀光公車特約店家優惠：9月28日出示「F1賽車展演票根」，可享台灣好行及臺中觀光公車特約店家優惠，另外，台中旅宿業也分別有優惠活動。

📍台中日月千禧酒店
獨家舉辦抽獎，即日起至9月28日，於3F饗樂全日餐廳單人消費滿1,000元、24F極炙牛排館單人消費滿2,000元即可獲得抽獎券乙張，8月30日、9月13日將各抽獎一次，每次抽出雙人門票10組。

📍長榮桂冠酒店
持訂票證明或票根訂購我的男神住房專案（平日入住貴賓樓層豪華客房3838元起），平日可免費升等至桂冠樓層豪華客房（依房況許可的情況提供）。

📍星享道酒店
持2024國際F1賽車展演訂票證明或票根入住者，享以下優惠： 平日(星期日至五)火星客房1大床3,800元，假日(星期六) 火星客房1大床4,800元；平日(星期日至五)土星客房2中床4,100元，假日(星期六) 土星客房2中床5,300元。以上皆含早餐。

📍享得道
持2024國際F1賽車展演訂票證明或票根入住者，享以下優惠： 平日(星期日至五)享放鬆客房1大床或2小床3700元， 假日(星期六) 享放鬆客房1大床或2小床4300元；平日(星期日至五) 享好玩三人房1大床與1和式床4100元，假日(星期六) 享好玩三人房1大床與1和式床4700元。以上皆含早餐。

▲台中日月千禧酒店獨家舉辦抽獎，即日起至9月28日，於3F饗樂全日餐廳單人消費滿1,000元可參加抽獎，有機會獲得Red Bull Racing一級方程式賽車門票。（圖／台中日月千禧提供）
▲台中日月千禧酒店舉辦抽獎，即日起至9月28日，於3F饗樂全日餐廳單人消費滿1,000元可參加抽獎，有機會獲得Red Bull Racing一級方程式賽車門票。（圖／台中日月千禧提供）

澀谷街頭「瑪利歐賽車」遇東京暴雨！全濕背影笑翻：玩到困難模式

夜生活最佳城市排行！台北獲亞洲第2　還蟬聯全球10大跨年城市

鴨蛋漲至每斤50元！蛋黃酥創天花板價「1顆166元」　老闆親吐實情

拒掛五星旗！巴黎長榮桂冠「遭Trip.com下架」　平台挨轟滾出台灣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生