陳智菡護陳佩琪想買豪宅可貸款　游淑慧驚呼「證實真的想買房子」

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民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪賞豪宅風波延燒，最新被爆出不只看1間。立院黨團辦公室主任陳智菡今（22）日開戰藍綠北市議員游淑慧、林延鳳，大嗆難道看房的人家裡都堆滿現金嗎？有沒有可能人家要用貸款？游淑慧也不甘示弱反酸，難道「陳佩琪買房子是全額貸、免現金？」陳智菡昨被民進黨北市議員林延鳳在政論節目中爆料，曾陪柯文哲的妻子陳佩琪賞屋，陳智菡今天反控林延鳳道聽途說，「是去市場買菜聽到的嗎？」針對國民黨北市議員游淑慧質疑，陳佩琪開公司、看豪宅，是否因為現金太多？陳智菡更大嗆，難道所有看房的人家裡都堆滿現金嗎？「有沒有一種可能，人家是要用貸款的？」游淑慧今天也不甘示弱，反酸「民眾黨的戰狼姊姊開嗆，等同證實，嗯！佩琪真的準備買房子」她並質疑，買房自當然可以貸款，「但也要現金啊」，而且在目前央行房貸緊縮政策下，現金需要更多，「或者，陳佩琪買房子是全額貸、免現金？」游淑慧反嗆陳智菡，還沒有查完帳就有時間來管夫人的坑、罵人，「帳查完了嗎」？