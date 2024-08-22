目黑蓮生病「公司拖1週才公告」！缺席Snow Man直播連日劇都延期

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▲早在一週前，目黑蓮就出現了身體不適的症狀，經紀公司卻硬是拖了一個禮拜才向粉絲傳達這個消息，讓粉絲相當生氣。（圖／sn_meguro.ren_official IG）

▲公司只發布短短4行的公告表示目黑蓮身體狀況已好轉，並向粉絲與合作夥伴道歉。（圖／sn_meguro.ren_official IG）

▲Snow Man最新單曲《BREAKOUT / 你是我的》台灣版已在昨（21）日發售。（圖／愛貝克思提供）

日本知名偶像男團Snow Man的成員目黑蓮，在2021年與同公司後輩道枝駿佑一起出演BL日劇《被擦掉的初戀》後爆紅，擁有帥氣爽朗外型的他不只影視作品主演接不完，代言、廣告的邀約也拿到手軟，Snow Man的新專輯《BREAKOUT / 你是我的》還在日本突破百萬銷量。沒想到在事業蒸蒸日上時，目黑蓮卻傳出身體不適，不只缺席團體直播，連主演的電視劇都延期拍攝，令粉絲相當憂心。目黑蓮在昨（21）日，透過經紀公司星拓達娛樂（原名：傑尼斯事務所）發表暫停演藝事業的通知，表示由於自己身體狀況不佳，在醫生的建議下決定暫時休息，目前健康狀況已經逐漸好轉，也會準備慢慢恢復工作，消息一出讓粉絲十分擔憂和氣憤。其實早在本月15日前，目黑蓮就出現了身體不適的症狀，但經紀公司卻硬是拖了一個禮拜才向粉絲傳達這個消息，明明目黑蓮的身體狀況糟糕到缺席久違的Snow Man團體直播，連主演的黃金時段電視劇《海的開始》也延期播出，公司卻只發布短短4行不清不楚的公告，令人相當憂心，比起急於重回大眾視野，粉絲們更希望目黑蓮能好好養病。近年來人氣大爆棚的目黑蓮除了個人事業突破新高度，所屬團體Snow Man也屢創佳績，最新團體單曲《BREAKOUT / 你是我的》，首週以106.7萬張銷量奪得日本最具公信力的音樂銷量排行榜「Oricon公信榜單曲週榜」的冠軍。繼上張單曲《LOVE TRIGGER / We'll go together》後，Snow Man再次達成首週百萬銷量紀錄，連續兩張單曲都突破百萬銷量也刷新了日本樂壇的新紀錄。