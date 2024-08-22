春上布丁蛋糕夢幻聯名KAKAO FRIENDS！開賣青檸蛋糕　送超萌提袋

愛吃甜點的KAKAO FRIENDS粉絲看過來！知名伴手禮春上布丁蛋糕與KAKAO FRIENDS合作，8月23日將推出強強聯手的「青檸蛋糕」，春上布丁蛋糕不僅在迪化街門市設置KAKAO FRIENDS的主題牆與打卡區，買聯名蛋糕還能獲得限量專屬蛋糕袋。此外，在7-11也能預購，並加送送7-11獨家造型蛋糕提袋與隨機小卡。
KAKAO FRIENDS是韓國通訊軟題Kakao Talk設計的虛構角色，此次合作的青檸蛋糕，使用獨特的金黃柑橘果丁在表層裝飾，與人氣角色萊恩的色系相呼應，蛋糕本體帶有濃郁蛋香與青檸酸甜，8月23日起在全台春上布丁蛋糕的直營門市、快閃店、官網、7-11限定區域門市都能購買。
春上布丁蛋糕也同步推出超可愛的限量周邊系列，像是Hello萊恩針織袋，擁有兩面不同的造型；萊恩不鏽鋼蛋糕刀在握把上坐著一隻迷你萊恩；Q萌萊恩春植野餐盒則是以萊恩經典色系打造，小巧尺寸方便外出攜帶。
另外，只要購買聯名蛋糕就送聯名提袋，總共有三款。首先是萊恩春植蛋糕袋，以溫柔的淡黃色為底，萊恩與春植坐在檸檬園中的溫馨畫面。再來是Happy Family蛋糕袋（9月5日起），則是集結了所有的KAKAO FRIENDS角色，氛圍十分幸福歡樂。
第三款則是在7-11購買後可獲得的獨家萊恩桃子造型蛋糕提袋，以清新柔和的粉綠色為基調，搭配萊恩與桃子這對可愛的好友，還有青檸、小花做點綴，畫面充滿夏日氣息。
除了提袋外，也可得到7-11獨家的隨機造型小卡，小卡以萊恩與桃子這兩個角色進行設計，每張的設計都不一樣，造型豐富。而在購買蛋糕後只要登入發票，還可抽市價3499元的超大萊恩抱枕。
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春上布丁蛋糕也同步推出超可愛的限量周邊系列，像是Hello萊恩針織袋，擁有兩面不同的造型；萊恩不鏽鋼蛋糕刀在握把上坐著一隻迷你萊恩；Q萌萊恩春植野餐盒則是以萊恩經典色系打造，小巧尺寸方便外出攜帶。
另外，只要購買聯名蛋糕就送聯名提袋，總共有三款。首先是萊恩春植蛋糕袋，以溫柔的淡黃色為底，萊恩與春植坐在檸檬園中的溫馨畫面。再來是Happy Family蛋糕袋（9月5日起），則是集結了所有的KAKAO FRIENDS角色，氛圍十分幸福歡樂。
第三款則是在7-11購買後可獲得的獨家萊恩桃子造型蛋糕提袋，以清新柔和的粉綠色為基調，搭配萊恩與桃子這對可愛的好友，還有青檸、小花做點綴，畫面充滿夏日氣息。
除了提袋外，也可得到7-11獨家的隨機造型小卡，小卡以萊恩與桃子這兩個角色進行設計，每張的設計都不一樣，造型豐富。而在購買蛋糕後只要登入發票，還可抽市價3499元的超大萊恩抱枕。