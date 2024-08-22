春上布丁蛋糕夢幻聯名KAKAO FRIENDS！開賣青檸蛋糕　送超萌提袋

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▲春上布丁蛋糕特別在迪化街門市設置主題牆與打卡區，讓民眾感受此次聯名的可愛氛圍。（圖／實習記者張佳雯攝）

▲Hello萊恩針織袋擁有雙面設計，這一面是頭上頂著檸檬的萊恩，另一面則是萊恩將檸檬捧在臉旁。（圖／實習記者張佳雯攝）

▲萊恩不鏽鋼蛋糕刀的握把上坐著迷你版萊恩；Q萌萊恩春植野餐盒則是描繪著萊恩與春植坐在聯名蛋糕旁垂涎三尺的模樣。（圖／實習記者張佳雯攝）

▲買聯名蛋糕就送聯名造型提袋，共有三款，造型十分可愛。（圖／實習記者張佳雯攝）

▲在7-11購買聯名蛋糕可獲得提袋之外，還可獲得隨機的造型小卡。（圖／實習記者張佳雯攝）

愛吃甜點的KAKAO FRIENDS粉絲看過來！知名伴手禮春上布丁蛋糕與KAKAO FRIENDS合作，8月23日將推出強強聯手的「青檸蛋糕」，春上布丁蛋糕不僅在迪化街門市設置KAKAO FRIENDS的主題牆與打卡區，買聯名蛋糕還能獲得限量專屬蛋糕袋。此外，在7-11也能預購，並加送送7-11獨家造型蛋糕提袋與隨機小卡。KAKAO FRIENDS是韓國通訊軟題Kakao Talk設計的虛構角色，此次合作的青檸蛋糕，使用獨特的金黃柑橘果丁在表層裝飾，與人氣角色萊恩的色系相呼應，蛋糕本體帶有濃郁蛋香與青檸酸甜，8月23日起在全台春上布丁蛋糕的直營門市、快閃店、官網、7-11限定區域門市都能購買。春上布丁蛋糕也同步推出超可愛的限量周邊系列，像是Hello萊恩針織袋，擁有兩面不同的造型；萊恩不鏽鋼蛋糕刀在握把上坐著一隻迷你萊恩；Q萌萊恩春植野餐盒則是以萊恩經典色系打造，小巧尺寸方便外出攜帶。另外，只要購買聯名蛋糕就送聯名提袋，總共有三款。首先是萊恩春植蛋糕袋，以溫柔的淡黃色為底，萊恩與春植坐在檸檬園中的溫馨畫面。再來是Happy Family蛋糕袋（9月5日起），則是集結了所有的KAKAO FRIENDS角色，氛圍十分幸福歡樂。第三款則是在7-11購買後可獲得的獨家萊恩桃子造型蛋糕提袋，以清新柔和的粉綠色為基調，搭配萊恩與桃子這對可愛的好友，還有青檸、小花做點綴，畫面充滿夏日氣息。除了提袋外，也可得到7-11獨家的隨機造型小卡，小卡以萊恩與桃子這兩個角色進行設計，每張的設計都不一樣，造型豐富。而在購買蛋糕後只要登入發票，還可抽市價3499元的超大萊恩抱枕。